Teror
Los timples resuenan bajo la música del ‘Ay Teror’ y ‘El zurrón del gofio’
La romería timpletera reúne a decenas de músicos anónimos en torno a la calle Real y la Basílica, y abre las puertas del Teresa de Bolívar
J. B.
Niños y adultos, burros y caballos se sumaron a la gran fiesta del timple celebrada en la noche de este viernes en la calle Real del casco antiguo de Teror. Decenas de músicos anónimos dieron rienda suelta a los acordes de una sencilla isa, en lo que se ha dado en denominar como la romería ‘timpletera’, con la que se ha querido dar comienzo la 36º edición del Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar.
La innovadora iniciativa impulsada por vez primera en Canarias por la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas del Cabildo grancanario y el apoyo del Ayuntamiento sirve para rendir culto al instrumento de cinco cuerdas más representativo y emblemático de las Islas en el entorno de la Basílica.
La farola del mar
La celebración estaba abierta a los muchos músicos anónimos que están siempre dispuestos a animar cualquier fiesta de nuestra tierra. Y algunos de ellos se presentaron a lomos de sus animales para engrandecer la fiesta.
Los participantes tenían como requisito que solo podían hacer uso de tres acordes básicos. En este caso, Re mayor, Sol mayor y La séptima, para entonar de forma colectiva cinco estribillos muy conocidos: el ‘Ay Teror’, ‘La farola del mar’, ‘Tus ojos morena’, ‘El zurrón del gofio’ y ‘Quiero que te pongas la mantilla blanca’.
Los profesionales
La romería abre así el Encuentro de Música Teresa de Bolívar, que este sábado reserva el escenario de la Plaza de Sintes para la timplista y cantante majorera Julia Rodríguez, la veterana solista peruana Susana Baca y el grupo canario Makasi, que explora la diversidad musical de las regiones que conforman la Macaronesia. Esta jornada amenizará las transiciones el dj y productor Frank García.
Además, continuará en horario de 18 a 19:30 horas el taller de construcción de instrumentos musicales, que imparte El Divertedero, un grupo que integran el músico, divulgador y educador malagueño Joaquín Sánchez y el músico y artesano grancanario Adán Moreno, quien ha colaborado con Hugo Domínguez, luthier de Les Luthiers. Durante el taller, enseñan a construir curiosas flautas e instrumentos de cuerda empleando material reciclado.
- El Juzgado desmiente el sobreseimiento del caso de malos tratos sobre la hija de Anabel Pantoja
- El llamativo caso del municipio de Gran Canaria que ha duplicado el precio del alquiler sin ser turístico
- Una familia de Ingenio con seis hijos pide ayuda ante un inminente desahucio: “Si no tenemos un techo nos los quitan”
- La ONCE deja 80.000 euros en Gran Canaria
- De romerías a ferias del mango: así se cocina un fin de semana lleno de música y tradiciones en Gran Canaria
- Así sorprendieron en Gran Canaria: dos jinetes en plena carretera rumbo a Teror
- Canarias urge a construir los trenes incluso con aportación de fondos propios
- No está en Tokio, sino en Telde: así se vive la experiencia gourmet del nuevo local que ha abierto las puertas en el municipio