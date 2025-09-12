Los timples resuenan bajo la música del ‘Ay Teror’ y ‘El zurrón del gofio’

Niños y adultos, burros y caballos se sumaron a la gran fiesta del timple celebrada en la noche de este viernes en la calle Real del casco antiguo de Teror. Decenas de músicos anónimos dieron rienda suelta a los acordes de una sencilla isa, en lo que se ha dado en denominar como la romería ‘timpletera’, con la que se ha querido dar comienzo la 36º edición del Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar.

La innovadora iniciativa impulsada por vez primera en Canarias por la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas del Cabildo grancanario y el apoyo del Ayuntamiento sirve para rendir culto al instrumento de cinco cuerdas más representativo y emblemático de las Islas en el entorno de la Basílica.

La farola del mar

La celebración estaba abierta a los muchos músicos anónimos que están siempre dispuestos a animar cualquier fiesta de nuestra tierra. Y algunos de ellos se presentaron a lomos de sus animales para engrandecer la fiesta.

Uno de los participantes sobre un burro, acompañado de un niño y una niña. / LP / DLP

Los participantes tenían como requisito que solo podían hacer uso de tres acordes básicos. En este caso, Re mayor, Sol mayor y La séptima, para entonar de forma colectiva cinco estribillos muy conocidos: el ‘Ay Teror’, ‘La farola del mar’, ‘Tus ojos morena’, ‘El zurrón del gofio’ y ‘Quiero que te pongas la mantilla blanca’.

Los profesionales

La romería abre así el Encuentro de Música Teresa de Bolívar, que este sábado reserva el escenario de la Plaza de Sintes para la timplista y cantante majorera Julia Rodríguez, la veterana solista peruana Susana Baca y el grupo canario Makasi, que explora la diversidad musical de las regiones que conforman la Macaronesia. Esta jornada amenizará las transiciones el dj y productor Frank García.

Además, continuará en horario de 18 a 19:30 horas el taller de construcción de instrumentos musicales, que imparte El Divertedero, un grupo que integran el músico, divulgador y educador malagueño Joaquín Sánchez y el músico y artesano grancanario Adán Moreno, quien ha colaborado con Hugo Domínguez, luthier de Les Luthiers. Durante el taller, enseñan a construir curiosas flautas e instrumentos de cuerda empleando material reciclado.