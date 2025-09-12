No está en Tokio, sino en Telde: así se vive la experiencia gourmet del nuevo local que ha abierto las puertas en el municipio

En una calle tranquila de Telde, acaba de abrir un local que parece llegado desde muy lejos. Se llama Miyabi Sushi y desde su primer día ha prometido más que comida, promete un recorrido culinario único. Un viaje sin jet lag ni pasaporte, directo al corazón de Japón, servido sobre bandejas negras, con arroz perfectamente aliñado, salmón que se deshace y una estética cuidada hasta el último bocado.

Ubicado en la Calle Pepe Dámaso, 19, portal número 2, este nuevo restaurante fusiona lo mejor de la tradición japonesa con un enfoque gourmet que busca conquistar a quienes valoran el detalle. “Auténtica experiencia japonesa en Telde” no es un eslogan: es una declaración de intenciones. Y lo mejor es que puedes vivirla en sala o para llevar.

Una degustación para dos

El menú estrella de Miyabi Sushi es una bandeja degustación para dos personas que cuesta 34,50 euros y que ha empezado a viralizarse entre quienes ya han tenido la suerte de reservar mesa. Cada plato está diseñado como una pequeña obra de arte comestible: cocinada al momento, con ingredientes frescos y una presentación que invita a la fotografía.

La p rimera bandeja es un desfile de entrantes gourmet pensados para explorar sabores nuevos sin perder la esencia japonesa. Gyozas caseras de langostinos y de cerdo ibérico, croquetones de salmón tan cremosos que se deshacen con los dedos, baozis de carne madurada con un sabor que sorprende a cada mordida Todo acompañado de bocados como el salmón en panko relleno de aguacate y queso crema o los surimis empanados con verduras y mayonesa japonesa.

La segunda bandeja es un homenaje al sushi gourmet, con una selección de makis creativos que dan nombre a la casa. Desde el Osaka Roll con salmón fresco, aguacate y queso crema envuelto en sésamo hasta el Miyazaki de langostinos con extra de aguacate, o el Misayabi Sushi, con salmón asado, cebolla frita y una irresistible salsa casera de maracuyá.

Pero quizás el más sorprendente es el Fukui Roll, una explosión de sabor que combina solomillo, cebolla, foie de pato caramelizado y más foie. Una receta pensada para quienes buscan una experiencia de alto nivel sin salir de la isla.

Carta extensa y servicio con mimo

Además de las bandejas degustación, Miyabi Sushi ofrece una carta completa que abarca desde nigiris hasta sashimis, pasando por temakis, arroces, pastas, pinchos y platos principales. La tempura es ligera y crujiente. Los makis están elaborados al momento. Y el trato al cliente, según los primeros comentarios, “es tan bueno como la comida”.

El aforo es limitado, por lo que se recomienda reservar mesa por WhatsApp o teléfono: 613 265 322 o 828 720 091.El local abre de miércoles a domingo, en horario de 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas, y los martes solo por la noche, de 20:00 a 00:00 horas. Los lunes permanece cerrado. También puedes hacer tu pedido para recoger directamente en el local.

En Miyabi Sushi, cada bocado cuenta la historia de un equipo que apuesta por la calidad, el sabor y la experiencia. En una ciudad como Telde, donde la tradición canaria reina, este nuevo local se ha atrevido a ser diferente. A traer Japón en bandeja, con la humildad de quien conoce su oficio y el atrevimiento de quien quiere hacerlo inolvidable.