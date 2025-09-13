Agüimes
25 cubiertas de edificios crean una comunidad energética
Los paneles fotovoltaicos ahorrarán un 60% de la factura y benefician a 800 hogares
El Ayuntamiento de Agüimes presentó ayer la Comunidad Energética Villa de Agüimes Gran Canaria (Cevagc), una iniciativa municipal de generación, almacenamiento y consumo de energías renovables. Gracias a esta propuesta, vecinos, empresas y entidades podrán producir su propia energíay reducir así el coste de la factura eléctrica hasta en un 60 por ciento, informó ayer el ggabinete municipal de comunicación . El proyecto, presentado por el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, en compañía de Raúl García Brink, consejero de Medio Ambiente del Cabildo , pretende instalar paneles fotovoltaicos en cubiertas de edificios públicos y privados.
En la actualidad son 25 las instalaciones fotovoltaicas previstas por todo el municipio, nueve en edificios privados y 16 en infraestructuras públicas. La energía podría beneficiar a cerca de 800 hogares del municipio . El acceso a la Comunidad Energética es abierto y libre para nuevos usuarios, incluyendo tanto a vecinos como a comercios, pymes, instalaciones municipales o industrias. Los interesados pueden acceder a través de una cuota anual de 100 euros y también como arrendadores de las cubiertas no transitables de sus edificios para la instalación de placas solares.
