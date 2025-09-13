Acogedora casa independiente con gran parcela en Tuineje por 160.000 euros

El mercado de la vivienda en Canarias se mantiene muy activo en 2025, con una creciente demanda en las zonas rurales de islas como Fuerteventura. Localidades como Tuineje, situadas al sur de la isla, se están consolidando como una excelente opción para quienes buscan tranquilidad, amplitud de terreno y precios competitivos. La escasez de propiedades con grandes parcelas y el auge del teletrabajo han incrementado el interés por viviendas como la que presentamos a continuación.

Esta casa independiente en Tuineje es ideal para parejas jóvenes o familias que deseen vivir rodeadas de naturaleza, sin renunciar a la comodidad. La vivienda, en buen estado, cuenta con 40 m² construidos y se encuentra sobre una impresionante parcela de 1.700 m², lo que ofrece numerosas posibilidades de ampliación o disfrute al aire libre.

El inmueble se distribuye en un dormitorio, un baño completo con ducha y mampara, una cocina equipada y amueblada y una terraza acristalada con pérgola de madera, perfecta para disfrutar del clima soleado de Fuerteventura tanto por la mañana como por la tarde. Se vende completamente amueblada, incluyendo electrodomésticos, varias televisiones, jacuzzi, estufa y tumbonas de jardín, lo que permite entrar a vivir de inmediato.

Además, la propiedad cuenta con un garaje cerrado, placas solares para un mayor ahorro energético, sistema de riego por goteo y depuradora. Todos estos elementos la convierten en una opción muy atractiva tanto como vivienda habitual como residencia vacacional.

El precio de venta es de 160.000 €, lo que supone un coste de 4.000 €/m². La amplitud de la parcela (94 €/m²) y el equipamiento incluido hacen que esta casa sea una oportunidad única en el mercado inmobiliario de Tuineje, especialmente en un momento en que la oferta de viviendas unifamiliares es limitada.

Su ubicación, a las afueras de Tuineje, permite disfrutar de la máxima privacidad y contacto con la naturaleza, pero con fácil acceso a los servicios del municipio y a otras localidades del sur de Fuerteventura. Esta combinación de entorno rural, gran superficie de terreno y vivienda lista para habitar es muy demandada por quienes buscan mejorar su calidad de vida o realizar una inversión a futuro.

Si está interesado en adquirir una casa con terreno en Fuerteventura, esta propiedad en Tuineje es una de las opciones más destacadas actualmente en el mercado.