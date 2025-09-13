Armando Hernández llena el pregón de anécdotas familiares en el pueblo

Las fiestas en honor a San Miguel Arcángel comenzaron en Valsequillo. Un inicio que tuvo lugar en la tarde de ayer con una plaza abarrotada de gente y unos vecinos que, desde el comienzo, se mostraron entregados y no duraron en trasladar su cariño y aprecio a una persona tan carismática y reconocida como Armando Hernández y el resto de su familia. Ayer, la plaza de San Miguel se convirtió en un lugar lleno de emoción, que contó con la presencia de la corporación municipal encabezada por el alcalde, Francisco M. Atta.

Armando Hernández, vecino emblemático de Valsequillo, nació en el barrio Lomitos de Correa en 1969. Es un empresario y emprendedor destacado en el sector eléctrico y la promoción inmobiliaria. Proviene de una familia humilde y trabajadora y es uno de los tres hijos de Amado Hernández Muñoz y Juana Pulido Hernández. Desde que era muy joven, mostró una gran responsabilidad y empeño en las tareas del día a día. Cursó los estudios en su hogar, Valsequillo y, cuando cumplió los 17 años, comenzó el servicio militar. Posteriormente, inició su etapa laboral en una empresa de electrodomésticos y, además, retomó sus estudios en la rama de electricidad y telecomunicaciones.

Fundó su primera empresa, Insmoelca, en 1989 junto a varios socios y la consolidó como una de las principales del sector eléctrico en Canarias. Obtuvo titulaciones como Instalador Electricista y en Telecomunicaciones mientras compaginaba su formación con el trabajo. Casado y padre de dos hijos, mantuvo siempre un equilibrio entre su vida familiar y profesional, promoviendo valores como el esfuerzo y la responsabilidad.

El pregonero recordó los inicios empresariales de su padre, quien montó un puesto en el mercado de Telde con uno de los primeros coches de Lomitos de Correa. También compartió que fundó Insmoelca a los 20 años, en el garaje familiar, junto a su primo y dos hermanos. Durante su discurso, destacó hitos clave en la modernización del municipio, como la llegada de la luz a Lomitos de Correa a finales de los años 60 y la inauguración de la carretera que conectó el casco de Valsequillo con otros barrios en 1973.

El alcalde del municipio, Francisco Atta, concluyó el acto felicitando al pregonero. «Representas como vecino y empresario una parte esencial de lo que es Valsequillo Muchas Gracias y Felicidades por el pregón que hoy nos has brindado », finalizó.