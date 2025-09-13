Cuando comer con burros a tu alrededor se convierte en plan familiar perfecto en Canarias

Entre veredas rurales y aromas del pasado, hay un lugar donde la infancia nunca termina. En la subida de Taidía, en Santa Lucía de Tirajana, se esconde una finca que huele a gofio, a tierra húmeda y a recuerdos felices. Allí, entre burros, gallinas y árboles frutales, las familias redescubren lo sencillo: sentarse juntos a comer, tocar a los animales, reír con los más pequeños.

La creadora de contenidos canaria Idania Castellano (@idaniacastellanog) lo resume con ternura: “Para mí, es un gran planazo para estar en familia”.

La Granja Escuela Burro Safari Las Tirajanas no es solo un restaurante, ni solo una granja. Es una experiencia. “Si eres de Las Palmas y tienes hijos, apúntate este restaurante”, invita Idania en uno de sus vídeos más compartidos. Allí pasó ella momentos inolvidables en su niñez, y hoy regresa con su hija para repetir la magia.

Burros, papas arrugadas y risas

El lugar, decorado al estilo rústico canario, tiene un espíritu único, confiesa la influencer mientras recorre la finca. En sus vídeos muestra el menú cerrado de 10 euros con varios platos típicos canarios: sabrosos, generosos y pensados para compartir.“Están increíbles”, asegura sobre las recetas. Mientras los adultos disfrutan de la gastronomía local, los niños se fascinan con la vida de la granja: conejos, gallinas, pavos reales, avestruces, ovejas y muchos burros.

Más de 40 burros viven en esta finca de 4.000 metros cuadrados, y hay una zona especial solo para ellos, donde los más pequeños pueden montarse y dar un paseo. “Mi zona favorita es la de los burros”, dice Idania. No se olvida de Papá Burro, el más querido de todos.

Granja Escuela Burro Safari / Spain Holiday

Educación, naturaleza y tradición

Burro Safari no es solo diversión, sino también un aula al aire libre. Declarada de Interés Educativo por el Gobierno de Canarias, esta granja escuela tiene un objetivo claro: transmitir a grandes y pequeños el respeto por la naturaleza y mantener vivas las tradiciones canarias.

Los animales conviven con árboles frutales y caminos de tierra que conectan a los visitantes con sus raíces. El joven empresario Arcadio Martín Torres, impulsor del proyecto, recuerda cómo sus abuelos utilizaban al burro en la agricultura. Hoy, ese legado se transforma en una propuesta educativa, festiva y gastronómica.

Además, la finca se convierte en el lugar perfecto para celebrar cumpleaños, aniversarios o cualquier evento familiar. Las instalaciones están diseñadas para acoger a grupos numerosos en un ambiente acogedor, con amplios espacios al aire libre y la calidez de lo auténtico.

Para muchos, Burro Safari es ya un clásico en Santa Lucía. Pero para quienes aún no lo conocen, Idania Castellano lanza una invitación cargada de nostalgia y verdad: “Es un lugar maravilloso, rodeado de animales. Muy acogedor y muy familiar. Yo tengo muy buenos recuerdos de cuando era pequeña, y me apetecía mucho venir con mi hija”.

En un tiempo en el que todo pasa rápido, esta finca recuerda que la felicidad también se cultiva a fuego lento, entre platos de ropa vieja, paseos en burro y tiempo en familia bajo el sol del sur de Gran Canaria.