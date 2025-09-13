Miriam Hernández, «los k-dramas me devolvieron la sonrisa»

Miriam Hernández, creadora de contenido y apasionada de la cultura coreana, ha viajado ya cuatro veces a Corea del Sur y habla el idioma. En el marco de la K-Pop Party Gran Canaria, participó en el desfile de hanbok, la vestimenta tradicional; y presentó el club de k-dramas 'Querido k-diario', un espacio para compartir la pasión por las series coreanas

¿Cuándo y cómo comenzó su interés por la cultura coreana?

Mi pasión empezó en agosto de 2019. Estaba pasando por un momento difícil y, gracias al algoritmo de Netflix, descubrí una serie coreana que me devolvió la energía y la sonrisa. A partir de ahí empecé a ver más y más k-dramas y, casi sin darme cuenta, ya estaba estudiando coreano en un instituto en Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces he orientado toda mi vida hacia Corea. He viajado allí cuatro veces, hablo el idioma y mi sueño es poder vivir y trabajar algún día en Seúl.

Forma parte del Consulado de Corea en Las Palmas. ¿Cómo llegó a ello?

Este año el Consulado lanzó un proyecto para redes sociales llamado K-puente, con la idea de ser un puente entre Corea del Sur y Las Palmas. Formo parte de ese equipo de creación de contenido, y la experiencia está siendo muy gratificante.

¿Qué fue lo primero que la atrapó: la música, los k-dramas, la moda…?

Lo que más me enganchó fue la manera de mostrar el amor en los k-dramas, tan diferente a la mirada occidental. Hay una sensibilidad y una emotividad con la que me siento muy identificada, porque refleja una forma distinta de ver el mundo y de expresarlo.

Miriam Hernández, vestida con uno de los trajes tradicionales en una de sus visitas a Corea. / LP / DLP

Hoy ha inaugurado el club 'Querido k-diario'. ¿Qué encontrarán los asistentes en ese espacio?

Será un punto de encuentro para compartir nuestra pasión por las series coreanas. Un espacio seguro donde debatiremos sobre un k-drama en cada sesión: su trama, los sentimientos que despierta, incluso las localizaciones para que quienes viajen a Corea puedan visitarlas. Lo he llamado Querido k-diario porque quiero que sea como un diario colectivo, donde todas escribamos juntas las huellas que nos dejan estas series.

¿Cómo ha sido la inauguración del club?

Un sueño. No sabía cuánta gente podía estar interesada y la respuesta superó todas las expectativas: esperábamos 50 personas y se apuntaron más de 70. Hoy he sentido que compartía mis experiencias con otras personas que también encontraron refugio en los k-dramas. Una chica incluso se emocionó hasta las lágrimas porque había vivido lo mismo que yo. Fue muy bonito descubrir que no estaba sola en esto y que hay una comunidad que necesitaba este espacio. A partir de octubre tendremos reuniones mensuales gracias al apoyo del Ayuntamiento.

También crea contenido en TikTok, donde se ha hecho viral. ¿Cómo fue ese proceso?

Empecé a subir vídeos hace tres años, simplemente para compartir lo que me gustaba. Lo inesperado fue descubrir que había muchísima gente en Canarias y en España que también disfrutaba de la cultura coreana. Así se creó una comunidad muy bonita con la que sigo conectando cada día.

Hoy ha desfilado con el hanbok, la vestimenta tradicional coreana. ¿Cómo lo ha vivido?

Ha sido un orgullo enorme. El hanbok es un traje muy representativo de Corea, lleno de simbolismo y belleza. Lo había usado en Seúl, paseando por los palacios, pero nunca imaginé desfilar con él en Gran Canaria. Ha sido una experiencia única.

¿Qué significa mostrar la cultura coreana al público canario?

Es muy importante. Aquí vive una comunidad coreana numerosa, con más de 11.000 personas, y creo que este tipo de actos ayudan a visibilizar esa realidad. Corea está mucho más conectada con Canarias de lo que pensamos, incluso con vínculos históricos como la pesca. Darle espacio a esa cultura es una forma de enriquecer también la nuestra.

¿Cómo ha influido en su vida diaria su pasión por Corea?

En todo. Me despierto escuchando bandas sonoras de k-dramas, mi paleta de colores son los tonos pastel que asocio a Corea, consumo moda coreana, creadores de contenido de Seúl… Vivo en Canarias, pero todo lo que hago gira alrededor de Corea. Mi corazón está allí y mi deseo es instalarme en el país durante mucho tiempo.

¿Qué espera que se lleve la gente de este festival?

Espero que salgan con ganas de seguir explorando la cultura coreana, que este festival sea solo la puerta de entrada a un mundo mucho más amplio. Y también que se animen a pedir más actividades así en Canarias, porque la respuesta demuestra que hacen falta.

Si pudiera viajar mañana mismo a Corea una vez más, ¿qué lugar visitaría primero?

Iría a Busan. Siempre me ha atraído esa ciudad por sus playas y su ambiente, que me recuerda a Canarias. He estado en Seúl y en la isla de Jeju, pero aún no he tenido la oportunidad de conocer Busan. La próxima vez que viaje, cogeré el tren rápido y será mi primera parada.

¿Cuál es su sueño último vinculado a Corea?

Mi gran sueño es trabajar en un equipo de guion en el mundo de los k-dramas en Seúl. Sé que es difícil siendo extranjera, pero no imposible. Hay gente que llega a la Luna; yo quiero llegar a Seúl para escribir historias.