El programa cultural de Vecindario incluye una obra dedicada al Sáhara

Más de un centenar de actividades culturales se celebrarán hasta el próximo mes de diciembre en el teatro Víctor Jara, el Ateneo Municipal, las bibliotecas municipales y los museos del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, informó ayer el gabinete municipal de comunicación.

El alcalde Francisco García presentó la programación cuatrimestral acompaña de la concejala de Cultura Yaiza Pérez. García destacó: «Seguimos con la filosofía de intentar llegar a al público de todas las edades y de todos los gustos». «Hemos programado», añadió el alcalde, «actividades no solo en el teatro Víctor Jara, también en nuestras bibliotecas, museos en el Ateneo Municipal y en la calle».

El alcalde señaló que habrá «artistas y compañías de Canarias, como la representación de la obra dedicada al Sáhara, de Una hora menos producciones que se hará a finales de este mes de septiembre, o artistas de fuera tan conocidos como Manel Fuentes, Dani Rovira o Ana Duato».

La concejala de Cultura, Yaiza Pérez, destacó la celebración de la Bienal de Fotografía del 15 al 22 de noviembre, hasta el diez de octubre está plazo abierto para presentarse al concurso de fotografía digital y hasta el 24 de octubre el de la fotografía analógica. Con motivo del día de la biblioteca el 24 de octubre se celebrarán actividades en la red de nuevo bibliotecas municipales.

Noche de finaos

Para conmemorar el 25 de noviembre, Día de contra la violencia de género, habrá obras de teatro y un taller de creación litera que se llama Contarla, destinado a que el público femenino para que a través de la literatura se puedan expresar distintas situaciones que viven las mujeres.

La Bienal de Fotografía, hasta el 22 de noviembre, tiene el plazo abierto para presentarse al concurso

Con motivo de la celebración de la Noche de Finaos, en primero de novimebte, volverá los cuentos del tártaro a la ermita de Sardina y otra actividad en el Museo de la Fortaleza. Además el área de cultura también colabora con la celebración de las fechas navideñas con la programación del Vitor Jara, la Feria de Reyes en enero y organización de la cabalgata.