El Socorro refuerza la hermandad

Las fiestas lustrales de la Virgen del Socorro de Tejeda reunió ayer a los santos y vírgenes que veneran los vecinos y vecinas de los barrios y pagos del municipio. Cada uno portaba a su patrón o patrona, creando un ambiente de hermandad entre todas las personas que mantienen sus raíces en este municipio cumbrero

Las fiestas lustrales de la Virgen del Socorro volvieron con fuerza tras la suspensión en 2020 por la pandemia. Las únicas de la provincia de Las Palmas que se celebran cada cinco años volvieron a reunir en el casco histórico a los santos y vírgenes que adoran los diferentes barrios y pagos del municipio, detrás de la estela del Socorro, que también es la patrona de los pastores.

Esta celebración, que comenzó en 2005 a propuesta de la alcaldesa de la época, Encarna Domínguez, al párroco Luis Hernández y posteriormente fue aprobado por el obispado. Desde entonces esta celebración reúne a todos los vecinos y vecinas de los barrios de la periferia del municipio y también es capaz de reunir a personas que residen en Tejeda de manera permanente y a aquellas que están fuera de su lugar de nacimiento, pero que conservan sus raíces en este pueblo cumbrero.

Desde las ocho de la mañana, las personas residentes de los distintos barrios se encontraron el los cruces de La Culata y del Bentayga para comenzar la peregrinación hacia la Cruz Blanca, donde se reunirían todos para comenzar el camino hacia la iglesia. Los vecinos y vecinas de cada lugar portaban a hombros a las figuras que veneran o las llevaban en tronos móviles. De El Juncal, Santa Teresita; de El Toscón, el Sagrado Corazón de Jesús; de El Carrizal, San José: de Timagada, San Juan de la Cruz; de El Roque, la Higuerilla, La Solana, El Chorrillo y El Espinillo, la Virgen de la Milagrosa; de Cuevas Caídas, la Sagrada Familia; de La Culata, la Virgen de Fátima; de El Rincón, el Sagrado Corazón de Jesús; de El Majuelo, Santa Rita; de Lomo Los Santos, la Virgen del Rosario; de La Degollada, la Inmaculada Concepción, de Ayacata, la Virgen del Carmen; y de El Calvario, Santa Lucía.

Centenares de devotos de todos ellos hicieron el recorrido. El sonido de bucios, de silbos y del ancestral tajaraste interpretado por el grupo Chácaras y Tambores Garajonay retumbaba entre los riscos, añadiendo un encanto especial al acto.

Araceli, Encarnación y Rosalía, madre, hija y abuela, iban en la procesión. Venían acompañando a la Inmaculada de la Concepción, de La Degollada. «Estamos aquí porque esta es nuestra tierra y aquí están nuestras raíces», destacaban las tres mujeres de distintas generaciones.

Paco Martín, nacido en una de las calles por debajo de la iglesia, recordó que esta celebración comenzó como fiesta lustral hace 20 años, «y ha ido cogiendo fuerzas porque se juntan todos los barrios y para nosotros es algo muy grande, porque nos reúne a todos y vienen a la peregrinación familias enteras».

Patrona de los pastores

Entre el camino entre personas, santos y vírgenes, está, lanza en mano, el ganadero Pepe Mendoza, conocido popularmente como Pepe el de Pavón. Explicó que está presente en esta celebración porque los pastores ovejeros y cabreros eligieron a la Virgen del Socorro como patrona. «Lo hicimos así porque todos los que nos dedicamos a la trashumancia pasamos por Tejeda y conocemos todos sus barrios, y la gente también nos conoce a nosotros».

Mendoza aseguró que venía a agradecer a la Virgen del Socorro que ningún pastor ha tenido ningún accidente grave en Tejeda, y también a la gente de Tejeda.

«Se emociona uno al ver tanta gente y todos conocidos de todos los barrios», señaló en pastor, que aprovechó para pedirle a la Virgen «primero que nada, salud, y después que llueva algo, a ver si escapamos».

Las personas que participan en esta celebración lustral coincide que este es un evento «íntimo, que compartimos la gente del municipio y lo mejor es que todos nos conocemos». Orlando, de La Solana, vino acompañando por primera vez a la virgen de La Milagrosa, y le encantó la experiencia, por lo que se planteaba repetir dentro de cinco años.

Antonio y Yanira, de La Culata, venían en el grupo de Fátima. «Esto es más íntimo, aunque está abierto a toda la gente, pero sentimos que es algo nuestro, de la gente del pueblo», dice la pareja que se ha llevado a sus hijos a presenciar y a participar de la peregrinación. «Queremos que lo vean y que formen parte de esto para que no se pierdan las tradiciones», explicaron. José Monzón vive fuera del municipio, pero cada año no falla a esta fiesta del Socorro. «Es una cosa buena porque nos reúne a todos, los que quedan y también a los que viven fuera», afirmó, y subrayó con pena que «ya queda poca gente en los barrios y pueblos, por eso es importante que la gente se siga reuniendo aquí. Es una tradición que llevamos dentro desde pequeños y para nosotros es algo muy grande».

El alcalde no ocultó su emoción al ver reunidos a todos los barrios en esta celebración. Juan Francisco Perera recordó que «el Socorro es nuestra patrona, la que llevamos siempre en nuestro corazón, y de la que nos acordamos siempre cuando tenemos un problema o una dificultad, y no la podemos olvidar». Tras la celebración de la misa, Perera hizo entrega a las personas representantes de cada barrio de un presente artesano que conmemoraba las fiestas lustrales de este año.

Acompañando al alcalde estaba el vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria y también alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa.

Sosa explicó que había escuchado hablar de las fiestas lustrales de Tejeda, pero que nunca las había vivido. «Es una experiencia que no se me va a olvidar en la vida, porque he visto un espíritu de confraternización, de encuentro de todos y cada uno de los barrios y donde se siente el fervor por sus patronos en cada uno de sus núcleos, pero sobre todo fervor por la virgen del socorro».

El consejero felicitó a la parroquia y al Ayuntamiento «por esta iniciativa, que la han recuperado después de la pandemia y que han mantenido ese espíritu de hermandad, de unión de pueblo, que eso es lo que de verdad hace grande a Tejeda, y eso es lo que ennoblece y dignifica un municipio como este».

El programa de las fiestas lustrales celebra hoy el día principal de la Virgen del Socorro con la misa, a las 11.00 horas, y la posterior procesión por las calles del pueblo acompañada por la banda de música del ejército de Tierra. Por la noche, a las 21.00 horas, la cronista oficial de Tejeda, Serafina Suárez, ofrecerá una charla bajo el título ‘Conociendo nuestro patrimonio’, en l que habla de la historia de la casa que acoge el actual Centro de Interpretación de Risco Caído. Mañana, festivo en el municipio, a las 13.00 horas se celebrará en Charco Paloma el tradicional Sancocho, y de 17.00 a 20 horas, taller de grabados rupestres en La Vaguada.

El martes, 16 de septiembre, La Vaguada acoge, en horario de 17.00 a 19.00 horas, el foro turístico ‘Oportunidades y retos del turismo en Tejeda’, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, y de 19.30 a 20.30 horas, taller de baile canario, en el mismo espacio público.