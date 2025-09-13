Teodoro Sosa abre las Fiestas de Los Dos Roques con un pregón lleno de recuerdos y compromiso

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, dio este viernes el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de Los Dos Roques, un barrio costero con gran arraigo en el municipio, con un discurso cargado de recuerdos personales, agradecimientos y una clara defensa del movimiento vecinal.

El acto reunió a numerosos vecinos, representantes municipales y a la Asociación de Vecinos Playa Los Dos Roques, encabezada por su presidenta, María del Carmen Benítez. La velada estuvo precedida por la actuación de la Agrupación Folclórica Harimaguadas y la presentación de Leandro Cubas Viera, pregonero en 2024.

Un pregón entre recuerdos e historia

El alcalde comenzó recordando sus veranos de infancia en la costa galdense: “A pesar de haber nacido en La Montaña, desde niño llevo este barrio en el corazón”, afirmó. Entre anécdotas entrañables, evocó la sencillez de la vida en el barrio y reconoció el papel de familias históricas como los Monzón, Santana, Delgado y Trujillo, así como la labor de líderes vecinales como Domingo Díaz Cordero, que presidió la asociación durante 26 años.

Sosa resaltó que “el alma de Los Dos Roques ha sido siempre su gente luchadora y solidaria”, y valoró los 19 años de trabajo de la actual directiva de la asociación bajo la presidencia de Carmen Benítez.

Logros recientes y compromiso con el barrio

El pregón también sirvió para repasar mejoras logradas en los últimos años, como la llegada de la fibra óptica, la ampliación de la calle Bajitierra, la renovación del parque infantil y del alumbrado, y la construcción de la nueva sede vecinal: “Este local es hoy el corazón de la vida comunitaria”, aseguró.

Asimismo, recordó momentos emblemáticos como el simbólico baño de 2012, cuando junto a vecinos demostró la calidad del agua de la playa tras una advertencia del Gobierno de Canarias, hecho que fue portada en medios del Archipiélago.

El alcalde concluyó con un mensaje de cercanía: “Como alcalde y como vecino que me siento de este barrio, puedo decir con humildad y con orgullo que siempre me han tenido cerca. Y me seguirán teniendo”.