Los aguacates y los mangos vuelan en la feria de Mogán

Miles de personas acudieron a la llamada de la VIII Feria del Mango y del Aguacate de Verano que se celebró ayer en Playa de Mogán. Los primeros en llegar lo hicieron bien temprano, sobre las 8.00 de la mañana, para aparcar en la zona en previsión del jaleo que se iba a liar después, como ocurrió a las pocas horas con la caravana en la autopista que ralentizaba la entrada a la playa.

Quince puestos de productores agrícolas ofrecían unos 6.000 kilos de mangos y mangas, a cuatro euros, y unos 1.000 kilos de aguacates, la mayoría de la variedad antillana, con un precio entre los 12 y los 17 euros. La apertura de la venta estaba acordada por el Ayuntamiento y los agricultores a las 9.30 horas, y a esa misma hora ya se agolpaba la gente con disputas sobre quién llegó primero y por qué lado debía hacerse la cola. Una vez que el reloj marcó esa hora, comenzó el trajín de bolsas y cajas cargadas.

Además de los productos estrella del municipio, también se ofrecían otras frutas tropicales que se dan en el suelo moganero: guanábanas, algunas de gran tamaño; piñas tropicales, pitayas, carambolas, zapote, granadas, maracuyá, papayas y lúcuma. «¿Lúcuma, y eso qué es?» preguntaban algunos con curiosidad, y la respuesta del agricultor se repetía como un mensaje grabado: «es una fruta que viene de Perú y que sabe más o menos como el zapote, pero más pastosa».

Venta de frutas / Ayuntamiento de Mogán

Otra de las curiosidades era la variedad de mangos producidos en Mogán: Tommy Atkins, Isis, Valencia Pride, Ford, Keent, Ossten, Keitt y Heidi. «Lo que las diferencia es la piel, el grado de dulzura y la cantidad de fibra que tenga», explicaba José, que atendía en el puesto de Belén Miranda Llarena, con varios cientos de kilos para la venta directa.

Fernando, en algo más de una hora y media, había despachado 1.200 kilos de mangas y cientos más de aguacates, y se preparaba para recibir más mercancía «porque me dijeron que sigue viniendo gente que ahora está en la caravana para llegar aquí».

El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Mogán, Neftalí Sabina, informó que solo una hora y media después de abrir los puestos se había vendido «el 60% de la cosecha». El edil destacó que esta iniciativa «es un homenaje a los agricultores y productores del municipio», y adelantó que ya trabajan en la feria del aguacate de invierno, prevista a principios de diciembre.

La alcaldesa Onalia Bueno auguraba desde temprano un nuevo éxito de la feria agrícola. Recordó que en el último pleno se aprobó provisionalmente la marca de garantía ‘Sabor de Mogán’, para certificar y diferenciar los productos agroalimentarios locales.

Muchas de las personas que visitaron la feria coincidían en que los precios eran similares a los de los supermercados, pero aún así salían cargados. Eduardo y Rosi, una pareja de Vecindario, se llevaban una caja de 15 kilos de mangas y cuatro aguacates: «la calidad es mejor y la recogieron estos días, por lo que está más fresca».

Grupo de gobierno de Mogán y el representante de CajaSiete / Ayuntamiento de Mogán

Beneficios para el productor

Cruci, llegada desde la capital grancanaria, se llevaba más de 10 kilos de mangas junto a sus hijas. «Ya había bastante gente», contaba.

José y María José también vinieron de Las Palmas con «un poco de todo: aguacates, mangas y piña tropical». Afirmaban que «no compensa venir solo por el precio, compensa porque el dinero va directo al agricultor, sin intermediarios».

Además de fruta, había puestos de restauración, aceite de oliva virgen, pan, dulces, zumo de caña de azúcar y artesanía. La afluencia de público fue tanta que los restauradores pidieron alargar el horario hasta las 15.00 horas.

Antonio Bello, técnico de Agricultura, subrayó que mientras el cultivo del aguacate está estancado en 35 hectáreas, el mango ha crecido hasta las 110 hectáreas: «Mogán es el rey del mango», afirmó. El municipio produce el 30% de todo el mango de Canarias. También recordó que la pérdida del aguacate se debe en parte al cambio climático, que afecta mucho a esta fruta.