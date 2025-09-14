El Cristo, el Socorro y Las Marías

El Santo Cristo de Telde salió ayer en procesión por las calles del centro de la ciudad y de nuevo cientos de personas acompañaron a la imagen, a la que le guardan devoción gente de todos los municipios de la Isla.

Tras la tradicional Bajada del Cristo, que tuvo lugar el viernes en la iglesia de San Juan Bautista, el domingo, día 23, se celebrará la Subida de la imagen a su hornacina tras la eucaristía, a las 19.30 horas, presidida por el obispo auxiliar Cristóbal Déniz.

La Basílica de San Juan Bautista de Telde también acogerá desde hoy las I Jornadas de Educación Patrimonial, que se celebrarán hasta el miércoles en el marco del programa de actos de las fiestas en honor al Santo Cristo de Telde. La comunidad parroquial y la concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde hacen una invitación abierta a la ciudadanía a participar en estas I Jornadas de Educación Patrimonial, concebidas como un espacio para el conocimiento, la reflexión y la sensibilización, en la iglesia de San Juan, uno de los rincones más emblemáticos e identitarios de la ciudad.

Teror también acogió ayer el Día de las Marías / La Provincia

Teror también acogió ayer el Día de las Marías, una fecha singular para muchos peregrinos y peregrinas de la Patrona de la Diócesis de Canarias. La imagen de la Virgen del Pino también salió en procesión por las calles del casco histórico, haciendo el recorrido alrededor de la basílica, pasando por detrás del Palacio Episcopal. Esta fue su tercera salida a la calle este año, tras la 52ª Bajada a la Catedral el pasado 31de mayo, y el pasado 8 de septiembre, Día del Pino. Como es tradición, ayer también se celebró la misa homenaje del Colegio de Abogados a su Patrona, que estuvo presidida por el obispo de Canarias, José Mazuelos.

En la cumbre de Gran Canaria, Tejeda celebró el día principal de las fiestas lustrales de la Virgen del Socorro. En la misa y la procesión participaron más de una veintena de pastores llegados desde el Sur, las medianías y el centro de la Isla. Ataviados con ropas típicas y portando sus lanzas, el alcalde de Tejeda, Francisco Perera, les colocó en lo alto del garrote una cinta con el nombre de la Virgen del Socorro y símbolo de las fiestas lustrales.

Hoy, festivo en el municipio, a las 13.00 horas se celebrará en Charco Paloma el tradicional Sancocho, y de 17.00 a 20 horas, taller de grabados rupestres en La Vaguada. El martes, 16 de septiembre, La Vaguada acoge, en horario de 17.00 a 19.00 horas, el foro turístico ‘Oportunidades y retos del turismo en Tejeda’, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, y de 19.30 a 20.30 horas, taller de baile canario, en el mismo espacio público.