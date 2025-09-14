Éxito de participación en la VIII Feria del Mango y Aguacate de Verano de Mogán

Este domingo 14 de septiembre, la Avenida del Castillete de Playa de Mogán acogió la VIII edición de la Feria del Mango y el Aguacate de Verano, que volvió a reunir a miles de personas en torno a los productos estrella de la agricultura local. En esta ocasión se pusieron a la venta más de 5.000 kilos de mangos y 1.200 kilos de aguacates, junto a una amplia oferta de frutas, verduras, productos elaborados y artesanía.

Cientos de personas aguardaban en los 15 puestos de agricultores y agricultoras del municipio para adquirir los preciados productos de la tierra. La masiva asistencia se reflejó en las colas de vehículos que llenaron los estacionamientos habilitados, así como en el gran número de visitantes que optaron por el transporte público. Algunos vendedores agotaron sus existencias en menos de dos horas, colgando el cartel de “todo vendido”.

Los asistentes disfrutaron de diferentes variedades de mango —como Osteen, Keitt o Valencia Pride— y de aguacate de verano o de raza antillana. El concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, destacó además la presencia de “una variedad de productos tropicales que se dan en el municipio como papaya, guanábana, guayaba o pitaya. Además, se han vendido los 700 kilos de piña tropical cultivada en Veneguera y Tabaibales”.

El evento contó también con nueve puestos de productos elaborados —como pan, miel, mermeladas o quesos—, veinte de artesanía y doce gastronómicos, donde el mango y el aguacate fueron protagonistas en pinchos, zumos, helados y postres.

La jornada estuvo amenizada por las actuaciones del Mariachi Peleón y Yamilei Cruz, la Parranda El Mejunje y el grupo LP Son, que pusieron música y ritmo al encuentro hasta las 15:00 horas.