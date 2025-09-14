Moussakas, feta y pan de pita: este templo de la cocina griega lleva 20 años enamorando a canarios y turistas

Bajo el cielo intenso del sur de Gran Canaria, entre calles transitadas por viajeros con ganas de sol, una puerta blanca y azul abre el paso a otra latitud. Allí, donde el bullicio turístico podría haber diluido cualquier identidad, Greek Village se alza como una villa helena que late con el alma de Creta, Santorini o el Pireo. Dentro, el aroma del cordero asado a fuego lento y el dulzor de la miel con frutos secos transportan al comensal a un rincón del Egeo donde el tiempo, como los ingredientes, se respeta sin prisas.

Una villa griega en Playa del Inglés

Greek Village nació hace más de veinte años con el objetivo de traer la verdadera cocina griega a Gran Canaria. Inspirados por el éxito de su primer restaurante en San Agustín, sus fundadores decidieron expandir su legado culinario hasta el centro de Playa del Inglés, apostando por una experiencia gastronómica genuina y alejada de lo superficial.

“La calidad necesita tiempo”, recuerdan en su carta como un lema que lo resume todo. Cada receta está basada en una tradición que ha sobrevivido siglos y que hoy se honra con ingredientes seleccionados a conciencia: queso feta importado, yogur griego auténtico, aceitunas Kalamata, especias ancestrales y carne local preparada con paciencia.

Pan pita / Johanna Betancor Galindo

Platos que cuentan historias

La cocina de Greek Village no solo alimenta el cuerpo, también la memoria de quienes alguna vez pasearon por los mercados de Atenas o los puertos de Rodas. Entre sus especialidades más aplaudidas están:

Kleftiko : cordero tierno cocinado durante ocho horas con hierbas frescas al estilo tradicional de la isla de Creta, que se deshace con solo mirarlo.

: cordero tierno cocinado durante ocho horas con hierbas frescas al estilo tradicional de la isla de Creta, que se deshace con solo mirarlo. Gyros a la Metaxa : una fusión exquisita entre el famoso gyros y una cremosa salsa de brandy, coronado con queso fundido.

: una fusión exquisita entre el famoso gyros y una cremosa salsa de brandy, coronado con queso fundido. Mousaka tradicional o vegetariana, que conserva el sabor de las abuelas griegas en cada capa de berenjena, calabacín y bechamel gratinada.

Beefteki relleno, una hamburguesa de carne repleta de feta y pimiento picante, servida sobre pan pita y acompañada con tzatziki.

Y para los amantes del mar: langostinos al horno con salsa cremosa de tomate, verdura y feta, un plato que combina el sabor mediterráneo con el toque delicado de la cocina de isla.

Solomillo en Greek Village / Johanna Betancor Galindo

A la hora del postre te espera un final dulce con alma helena gracias a las siguientes propuestas culinarias:

Baklava de pasta filo con frutos secos y sirope.

filo con frutos secos y sirope. Yogur griego con nueces y miel, tan simple como perfecto.

tan simple como perfecto. Karidopita, un pastel húmedo de nueces, chocolate y canela acompañado de helado de vainilla.

Cada bocado es una mezcla de texturas crujientes, aromas especiados y dulzura envolvente, perfecta para cerrar el festín.

Interior del restaurante Greek Village / Johanna Betancor Galindo

Greek Village no solo ha conquistado paladares: fue galardonado con el Tripadvisor Travellers’ Choice 2023, un reconocimiento a su constancia, calidad y fidelidad a la tradición.

Se encuentra ubicado en la Avenida Sargentos Provisionales, número 30, en Playa del Inglés. Ahora permanecen cerrados hasta el miércoles 17 de septiembre por vacaciones. Abren de lunes a sábado de 17:00 a 24:00 horas y domingo de 13:00 a 24:00 horas. Aunque puedes reservar mesa a través de 928 773 664 y puedes venir acompañado de tu amigo peludo, ya que es un local petfriendly. Quienes cruzan su umbral no solo descubren una carta, sino que viven una experiencia que huele a orégano, sabe a historia y deja en el paladar la sensación de haber viajado sin despegar los pies del suelo canario.