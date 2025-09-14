La nueva vida familiar bajo un techo digno

El edificio de 50 viviendas en Ingenio que estuvo abandonado por la crisis de 2008 acoge ahora a familias que le dan una nueva vida. La empresa pública Visocan ha invertido 6,4 millones en su recuperación para alquileres sociales

Raquel González quitaba el polvo y limpiaba a fondo el baño de lo que es ahora su nueva casa, antes de comenzar a meter muebles y otros enseres para convertir esas paredes en un hogar para ella y su hijo Iker. Ella es una de las familias afortunadas en entrar a uno de los pisos del edificio de 50 viviendas en Ingenio que quedó a medias por la crisis de 2008. Ahora pagará por ella un alquiler social de 500 euros, la misma cantidad que costaba solo una habitación en el Sur o en el Sureste para esta familia monoparental, que ya puede respirar tranquila al tener un techo digno. Pero el camino en su vida hasta llegar a Ingenio no ha sido fácil.

Pastelera de profesión, Raquel González recordaba cuando trabajaba en un hotel de la zona turística. La falta de vivienda para alquilar en esa zona, sumado a las retenciones diarias hacia la capital grancanaria, con el gasto de combustible que ello genera, hacía que muchas veces decidiera quedarse a dormir en su coche para empezar la faena al día siguiente sin ver a su hijo. Ahora trabaja en San Mateo y el trayecto se le hace más corto y cómodo.

La mujer recogió el jueves las llaves de su vivienda emocionada. A ella le tocó una de las casas adaptadas porque su hijo Iker tiene una discapacidad visual. Natural de Firgas, estaba enamorada de Agüimes y de Ingenio, y ahora es este segundo municipio el que la acoge. Confiesa que cuando entró trajo dos copas y una botella de agua para brindar, «pero ni tiempo he tenido para eso». El viernes andaba haciendo las gestiones para que le pusieran la luz y el agua y normalizar su estancia. Su hijo Iker aún no conoce el que será su nuevo hogar. Ella quería tenerlo todo preparado, «pero seguro que lo traeré a ver la casa este fin de semana, que no tiene clases». Sabe que su hijo se emocionará. «Estamos muy unidos y siempre hemos estado juntos luchando para salir adelante», afirma Raquel.

Cuenta que antes de saber que era una de las beneficiarias de estas viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible vivía en el mismo municipio. «Estaba arrendada pero no lo podía declarar y la dueña quería subirme el precio. Encima, con la discapacidad de mi hijo, que necesita médicos especializados y terapias, y todo eso hay que costearlo, me veía que no podía afrontar la nueva cuota», explica. Ahora eso queda atrás. En su nueva casa disfruta viendo el sol entrando por los grandes ventanales. «La casa está espectacular», destaca, mientras se organiza para ir a trabajar y sacar tiempo para ir arreglando su nuevo hogar, en el que la ley le permite estar siete años y prorrogas.

El «templo» de Nayra

Otra de las personas que ayer no paraba de dar viajes en su coche para traer los enseres a su nueva casa era Nayra. A ella y a su mujer, Guacimara, también les tocó «la lotería» al ser unas de las beneficiarias. Antes de que le tocase uno de los pisos también había conocido lo que es la precariedad habitacional. Las dos mujeres trabajan.

Nayra y Guacimara estuvieron viviendo una temporada en un cuarto de aperos en una cueva en Pino Santo «llena de humedades». Nayra es cocinera y se tenía que desplazar a Mogán a trabajar. «Vivíamos en ese sitio, sin célula de habitabilidad ni nada, con un colchón en el suelo porque no encontrábamos algo donde vivir. Todo estaba sobre los 800 o 900 euros y eran auténticos zulos, y además te ponían un montón de condiciones». Su cuñado les consiguió un alquiler en Carrizal por 600 euros. «Ahora tenemos que pagar 500, y encima nos ahorramos 100 euros para el agua y para la luz, además del ahorro de tiempo y de gasolina, porque después de haber estado de Santa Brígida a Mogán, vivir ahora en Ingenio me parece que me pongo en el trabajo en cinco minutos».

La mujer, aunque arrastraba esas malas experiencias de su vida no podía ocultar su alegría. «Después de haber malvivido en un cuarto de aperos con humedades, y viendo todo lo que hemos visto, cualquier cosa que nos den nos parece un templo». Nayra también andaba el viernes, un día después de coger las llaves, resolviendo para que le pusieran el agua y la luz. «Estamos deseando estar ya instaladas para poder llegar del trabajo, entrar y sentir que llegas a tu casa».

Los nuevos inquilinos del edificio de 50 viviendas son nuevos vecinos del barrio de Los Molinillos. Algunas de las personas residentes en la zona comparten el deseo de que «sean buenos vecinos, porque este es un lugar tranquilo y nos conocemos todos», explicaban Yurena y Loli.

Las ingenienses no ocultan que la gente mayor del lugar está intrigada «preguntándose que quiénes serán las personas que vienen a vivir aquí, lo típico que ocurre en los barrios pequeños», afirman.

Para ellas, «todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, está claro, y en este caso la gente paga una cuota de 500 euros, que para ser de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible de barato no tiene nada».

Las dos vecinas se alegran de que le den vivienda a la gente, «aparte de que no es gratis», y piden a las instituciones que sigan haciendo casas. «Nadie merece estar en la calle, y además de eso, una ahora está bien pero mañana no sabes lo que te puede pasar. Te pueden quitar la casa porque no la puedes pagar y puedes ser tú el que esté en esa situación».

La actuación para recuperar este edificio ha supuesto una inversión de 6,4 millones, ejecutada por la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SAU (Visocan), del Gobierno de Canarias, mediante el procedimiento de adquisición ‘llave en mano’, que permite rehabilitar edificios inacabados y destinarlos al alquiler asequible.

El edificio de tres alturas sobre rasante y 7.831,66 metros cuadrados construidos cuenta con cinco portales en los que se distribuyen 38 viviendas de tres dormitorios; 11, de dos; y una de un solo dormitorio; todas ellas con lavadero en cubierta y plaza de garaje y trastero en el sótano, además de una unidad adaptada para personas con movilidad reducida, que es la que ocupa Raquel y su hijo Iker.