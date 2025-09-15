Las 35 casas de San Mateo contarán con un sistema de aerotermia

Las obras del proyecto de rehabilitación energética de las 35 viviendas protegidas de promoción pública en el municipio de San Mateo ya cumplen un mes y podrían estar terminadas antes del verano de 2026, según los plazos dados por la empresa adjudicataria.

La intervención en las diferentes edificaciones que conforman el grupo de viviendas permitirá alcanzar un importante ahorro en el consumo de energía primaria no renovable, en línea con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética marcados por la Unión Europea. El director del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, quien subraya que la vivienda es una de las prioridades de este mandato y a la que están dedicando todos los esfuerzos posibles para mitigar la emergencia habitacional en Canarias, destaca que este grupo de viviendas «es el único de promoción pública que hay en San Mateo y fueron construidas hace más de 40 años, por lo que será una ayuda importante para esas personas que viven en régimen de alquiler en ellas»

Ortega explica que las obras se centrarán en el aislamiento térmico para intentar reducir las emisiones de carbono con ahorro energético. Para ello se está actuando tanto en cubiertas como en carpinterías exteriores, puertas y ventanas de los edificio. Además se van a sustituir los termos por aparatos de aerotermia y se van a hacer el revestimiento para la fachada con sate, un sistema que permite la ventilación y transpiración de los muros que aísla tanto del calor como del frío.

Antonio Ortega destaca el esfuerzo y las actuaciones que se están llevando a cabo en Gran Canaria de la mano de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y del Icavi.

El director destaca que actualmente se están ejecutando bastantes proyectos «que están pasando los filtros para poder licitarlos en lo que resta de año». Santa Lucía, Gáldar, Guía e Ingenio son algunos de los municipios donde se está actuando. «A eso hay que añadir la acción que tenemos de subvencionar tanto a promotores como las ayudas al alquiler», explica Ortega, que adelanta que en breve saldrá la convocatoria del bono joven de alquiler, dirigido a menores de 35 años, «una convocatoria también sumamente importante». También están resolviendo la convocatoria de adquisición de viviendas para los jóvenes, la modificación del decreto de adjudicaciones y el registro público de demandantes de viviendas. n