La alcaldesa de Ingenio pacta con CC y deja sin competencias a la edil de Educación

Crisis de gobierno en Ingenio. La alcaldesa, Vanesa Martín (Forum Drago-NC), retiró este lunes todas las competencias de gobierno a la concejala de Educación, Alejandra Rodríguez (Somos-PP). La decisión coincide con el anuncio de la regidora de dar entrada al gobierno al único concejal de Coalición Canaria, Lucrecio Suárez, lo que refuerza la estabilidad municipal. Los ‘populares’, en cualquier caso, han manifestado que el pacto político en el Ayuntamiento «sigue con buena salud».

«El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ingenio, liderado por la alcaldesa Vanesa Martín, refuerza su mayoría con la incorporación del concejal de Coalición Canaria, Lucrecio Suárez. La alcaldesa y su equipo abogan por integrar aquellas sensibilidades políticas dispuestas a cooperar de manera constructiva en beneficio del municipio». De esta forma escueta se anunciaba el pacto firmado con el grupo nacionalista.

Reparto

Sin embargo, el comunicado oficial coincidía con otra información interna complementaria. Y es que en esas mismas horas la regidora firmaba un decreto por el que le arrebataba todas las competencias a Alejandra Rodríguez, que tenía delegadas las áreas de Accesibilidad, Educación y Escuelas Infantiles.

Vanesa Martín evitó adentrarse en los motivos para tomar esta decisión «que es definitiva, no tiene marcha atrás». En cualquier caso, reconoció que no se trata de una súbita determinación, sino que las diferencias venían arrastrándose hace algún tiempo.

Pese a todo, evitó entrar en detalles y le agradeció «el tiempo que le ha dedicado al gobierno».

La regidora de Forum Drago señaló que las relaciones dentro del gobierno y, por tanto con los concejales de Somos-PP, «son buenas». Y añadió que «este es un grupo de gobierno para lo bueno y lo malo», haciéndoles partícipes previamente de la decisión que iba a tomar.

Por su parte, el portavoz popular, Rayco Padilla, señaló que «el pacto sigue con buena salud», y que ahora convocarán a los órganos internos del partido para comunicar lo sucedido. Padilla señala que las competencias han sido revocado por la Alcaldía, pero sin adentrar en qué posición va a quedar su compañera, ya sea porque decida seguir en el gobierno sin competencias o su marcha.

Las Áreas de la concejala destituida se las repartirán sus compañeros de Somos-PP, como establecía el pacto inicial.

«Hay feeling»

Mientras, Vanesa Martín destaca que en este tiempo ha existido una buena sintonía con el edil en la oposición de Coalición Canaria al que han incorporado al gobierno. «Ha habido ‘feeling’ desde el minuto uno». Y avanzó que asumirá competencias que coincidan con las de sus compañeros de CC en el Gobierno de Canarias, como puede ser Servicios Sociales. Y todas ellas serán cedidas por Forum.

Vanesa Martín ha gobernado en Ingenio durante esta mitad del mandato gracias a los nueve concejales de su partido, junto a los cuatro del Partido Popular, dos más de los necesarios que son 11 para gobernar en mayoría. Ahora suma uno más, a la espera de los pasos que siga Alejandra Rodríguez.

La oposición se queda conformada por los cinco ediles del PSOE, uno de Agrupa Sureste y una concejala no adscrita.