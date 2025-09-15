Camellos contra piratas: la guerra en la que Canarias trató a sus corsarios peor que a enemigos

En 1739, en aguas del Caribe, el guardacostas español Juan León Fandiño apresó al inglés Robert Jenkins sorprendido en tareas de contrabando. Como advertencia, le cortó una oreja y lo envió de vuelta con un mensaje a su rey: la próxima sería la suya.

La tensión venía de lejos: ingleses y españoles arrastraban siglos de choques. El Tratado de Utrecht de 1713 —tras una derrota contundente de España en Europa, con la pérdida de territorios clave y concesiones a Inglaterra— había cerrado uno de los más recientes y concedía a Inglaterra un comercio limitado con la América española, pero sus mercaderes lo emplearon como tapadera para el contrabando. Londres reclamó indemnizaciones, Madrid se negó y, sin demasiado entusiasmo, el conflicto terminó por estallar en guerra.

Caricatura de 1738 en la que Robert Walpole se desmaya al ver la oreja cortada de Jenkins. / LP/DLP

La Guerra de la Oreja de Jenkins

La contienda tuvo distintos nombres según quién la contara. En Inglaterra pasó a la historia como la Guerra de la Oreja de Jenkins, recordando el incidente usado como casus belli. En España se habló de la Guerra del Asiento, por el contrato que otorgaba a Inglaterra el lucrativo monopolio de esclavos africanos hacia América, usado como tapadera de contrabando. Y la historiografía moderna la presenta como el frente atlántico de la Guerra de Sucesión Austriaca, que en Europa se libraba sobre todo en Italia.

En Canarias, el conflicto se vivió de forma peculiar. El capitán general Andrés Bonito y Pinatelli frenó la actividad de los corsarios con patente española, porque priorizó el comercio antes que el enfrentamiento con los británicos. En la práctica, se impuso una tregua encubierta que mantenía a las Islas parcialmente al margen de la guerra.

Andrea Bonito Pignatelli, Capitán General de Canarias. / LP/DLP

La estrategia de los camellos

Sin embargo, esa calma aparente no impidió escenas sorprendentes. En octubre de 1740, un corsario inglés intentó desembarcar en Lanzarote, pero los vecinos de la isla lo recibieron con una estrategia insólita. Sin apenas medios de defensa, improvisaron una trinchera móvil con camellos —en realidad, dromedarios— que absorbió la primera descarga de disparos. Luego contraatacaron y dispersaron a los invasores. Pocos días después, repelieron a otro grupo con el mismo ingenio, explica el historiador Enrique Otero Lana.

Entre los protagonistas canarios destacó el lagunero Pascual de Sosa, el único capitán corsario isleño en aquella guerra. Al mando de diferentes navíos se enfrentó incluso a mercantes ingleses en Madeira.

Aún más éxito tuvo Antonio Miguel, un maltés afincado en las islas, que llegó a capturar presas espectaculares como un cargamento de bacalao de Terranova o un mercante repleto de metales y salitre frente a Marruecos. Sus golpes, sin embargo, despertaron temores a represalias berberiscas que no tardaron en cumplirse: un jabeque irrumpió en las islas y capturó prisioneros en Lanzarote y Gran Canaria.

El HMS Centurion de George Anson capturando el galeón de Manila Nuestra Señora de Covadonga en 1743. / LP/DLP

El destino del genovés Jácome Canese, corsario al servicio de España, fue mucho más amargo. En Santa Cruz de Tenerife intentó apoderarse de un mercante inglés que navegaba bajo la protección de un bergantín portugués, pero las propias autoridades locales le impidieron llevar la presa a puerto. Agotado y sin víveres, se topó con dos corsarios británicos. Ante la derrota inevitable, prendió fuego a su barco y murió con él. Solo dos o tres de sus hombres lograron salvarse.

Aliados tratados como enemigos

Las tensiones con las autoridades se repitieron. Otros corsarios acabaron enredados en motines o despojados del mando pese a sus presas. El gaditano José de Ribas denunció que en Canarias se trataba a los corsarios "peor que a enemigos", porque las autoridades estaban más interesadas en proteger el contrabando inglés disfrazado de portugués que en apoyar el corso aliado.

Estas contradicciones se mantuvieron hasta el final de la guerra, que concluyó en 1748 con la Paz de Aquisgrán, tras años de combates en el Atlántico y en Europa. En Canarias no hubo grandes batallas, pero la guerra se dejó sentir de forma constante en sus rutas y en su comercio. Más que influir de forma directa en el resultado de la contienda, las islas afrontaron la guerra como un desafío de supervivencia.