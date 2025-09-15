Gran Canaria clama contra la violencia en Gaza en una vigilia por los miles de niños y niñas palestinos asesinados

La Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido escenario este lunes, 15 de septiembre, de un emotivo homenaje a los niños y niñas que han perdido la vida en Gaza como consecuencia del conflicto iniciado en 2023. Convocado por la Plataforma Canarias por Palestina y abierto por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la vigilia ha reunido a representantes políticos, sociales y culturales, así como a ciudadanos anónimos, comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de la infancia. Esta convocatoria se ha iniciado a las 13.00 horas y se prolongará hasta las 21.00 horas de hoy.

En la cita se dio lectura, nombre por nombre, de los menores asesinados en la Franja de Gaza; una lista que supera ya las 20.000 víctimas, según cifras actualizadas de UNICEF y la UNRWA. Más de un millar eran bebés de menos de un año. A través de esta iniciativa, los organizadores aspiraban a que ninguna historia fuera olvidada y a dar visibilidad a lo que califican como una tragedia humanitaria de proporciones históricas.

Antonio Morales: “La historia recordará a las víctimas, pero también a los verdugos y a los cómplices”

El presidente insular, visiblemente conmovido, abrió la jornada con un discurso contundente. Morales lanzó una crítica directa a quienes eluden o justifican la condena del asesinato de menores: “Quien busque un ‘pero’ o un ‘contexto’ para el asesinato de un niño ha perdido algo esencial de su alma”, sentenció. Recalcó que la comunidad internacional, gobiernos europeos o cualquier actor que no se pronuncie claramente comparte parte de la responsabilidad en el sufrimiento de la infancia palestina.

Morales insistió en diferenciar entre un triste error de guerra y una decisión deliberada. A su juicio, lo que ocurre en Gaza responde a una “elección”: el ataque a campos de refugiados, la destrucción de infraestructuras básicas y la limitación de servicios esenciales no son, dijo, consecuencias colaterales, sino parte de una estrategia que busca erradicar toda una generación. Para Morales, la “obscena brutalidad del poder absoluto contra la absoluta vulnerabilidad” de los niños solo puede definirse como genocidio.

También lamentó la pasividad de ciertos gobiernos occidentales, subrayando que la complicidad se ejerce tanto con las armas vendidas como a través del silencio institucional. La historia, afirmó, no solo recordará a las víctimas, sino a “verdugos y cómplices”.

El vacío de la infancia: nombres, zapatos y memoria colectiva

Uno de los elementos más simbólicos de la jornada fue la exposición de zapatos infantiles en el suelo de la plaza, reflejo material de las ausencias provocadas por la violencia. “Estamos aquí para recordar, para hacer presente la memoria de los miles de niños y niñas asesinadas por la guerra”, proclamó Morales ante una audiencia visiblemente emocionada. La lectura ininterrumpida de nombres quiso subrayar que cada víctima representa un futuro truncado y una familia devastada.

A lo largo del acto, representantes de diversas áreas —política, cultura, universidad, periodismo, sindicatos y movimientos sociales— se turnaron para dar voz a esas identidades borradas por el conflicto, reafirmando el valor universal de la protección de la infancia y la repulsa a cualquier forma de violencia dirigida a los más vulnerables.

La plataforma convocante remarcó que la vigilia no solo era un gesto simbólico, sino una solicitud de acción y conciencia colectiva. El respeto a la humanidad, señalaron, debe situarse por encima de enfrentamientos políticos, intereses económicos o actitudes xenófobas. En paralelo, la escritora Irma Correa recordó que el mismo acto se celebraba en la Puerta del Sol de Madrid, coordinado por el colectivo Artistas por Palestina, en una muestra de solidaridad global.

Participación institucional y social para reclamar justicia

Además de Morales, la vigilia contó con la presencia de representantes del Gobierno insular y municipal, como Teodoro Sosa (consejero de Presidencia), Inés Miranda (Política Territorial y Paisaje), Carmelo Ramírez (Solidaridad Internacional), la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias y el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, entre otros. Este carácter plural subrayó la transversalidad del rechazo que suscita el drama de la infancia palestina y la unión de la sociedad grancanaria ante injusticias que trascienden fronteras y creencias.

La jornada también sirvió para sumar a ciudadanos, activistas y colectivos sociales que, de manera individual o colectiva, exigieron el cese inmediato de la violencia y el cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a la protección de la población civil en contextos de conflicto armado. La ONU dispone de abundante documentación sobre derechos de la infancia y normativa internacional para situaciones de guerra.

Un llamamiento a la responsabilidad ética y la acción pública

El mensaje de fondo que cruzó todo el acto en Santa Ana fue el de un llamamiento a la responsabilidad ética de la ciudadanía y de las instituciones para no permanecer indiferentes ante el sufrimiento ajeno, especialmente cuando afecta a los niños.

Morales enfatizó que la crisis humanitaria de Gaza debe remover conciencias y mover a la acción social y política, insistiendo en que no existen atenuantes ni razones que puedan justificar la pérdida inaceptable de vidas infantiles.