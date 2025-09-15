La histórica Bodega echa el cierre tras la marcha de la empresa de queseros

Durante las recientes fiestas patronales de la Virgen causó una gran sorpresa que el histórico local de la Bodega permaneciera cerrado, pese a la escasa oferta gastronómica que tiene el casco antiguo de Guía. Y tiene su explicación, la empresa concesionaria Delicias Queseras Canarias ha comunicado al Ayuntamiento que no le resulta rentable la actividad después de algo más de un año bajo su gestión. De momento, y tras casi dos meses de cierre al público, el alcalde, Alfredo Gonçalves, asegura que trabajan para poder sacar una nueva oferta pública para atraer a otra empresa, para que los turistas y residentes puedan volver a disponer de un punto de encuentro en el que la joya gastronómica con denominación de origen del queso de flor tenga un rincón de referencia.

La antigua y emblemática Bodega de Chago era un santuario del queso de flor de Guía, y un viaje al pasado. Y también uno de los pocos lugares especializados en el producto estrella del municipio.

Y, si los representantes municipales admiten que cada vez hay menos productores, también son contados con los dedos de la mano los puntos de venta directos dedicados a dar a degustar este producto. Y este era uno de ellos.

La Bodega había logrado superar sus vaivenes, que llegaron incluso a amenazar hace dos décadas con un cierre definitivo de este comercio centenario, que alcanzó más tarde su propia trayectoria con la familia Gil desde 1936. No en vano, su relevancia y la movilización social fue tal, que tras su cierre en 2007, el Ayuntamiento materializó la adquisición del inmueble, culminó la reforma y la puso de nuevo en servicio. Hace seis años volvió a abrir sus puertas como Centro de Interpretación Turística La Bodega.

Al frente del establecimiento se pusieron los propietarios de una de las queserías más premiadas del Archipiélago, la del Cortijo de Pavón.

En mayo de 2024, la empresa Delicias Queseras Canarias se convirtió en la nueva concesionaria de La Bodega de Guía, anunciando entonces una ampliación de horarios, nuevas propuestas gastronómicas y de carácter lúdico, además de abrir sus puertas también los fines de semana por la noche, «recuperando así este lugar como punto de encuentro y disfrute para público de todas las edades». Y su primera gran cita fue el 31 de mayo, en el puente del Día de Canarias, con un acto en el que se partió un queso de 70 kilos con fines solidarios, según anunciaron entonces.

La aventura empresarial ha durado apenas un año, pese a su ubicación privilegiada, en la entrada de la ciudad. Un cartel habla de un cierre temporal, pero la realidad es que desde hace unos dos meses la concesionaria de este inmueble de titularidad municipal decidió echar el cierre porque el negocio no cumplía con sus expectativas. Y con ello, se ha ido aunque sea de forma temporal lo que ha sido una parada obligatoria y un atractivo turístico para los visitantes, que llegaban a Guía en busca de atractivo etnográfico en su decoración y de la joya quesera de la comarca norte de Gran Canaria.

Ni siquiera el atractivo de seguir activo durante las fiestas patronales del municipio, que es cuando hay un mayor movimiento de público, sirvió para mantener abierta las puertas de este singular edificio construido en 1911, que se convirtió a lo largo del pasado siglo XX en un lugar emblemático y un referente en la comarca como tienda de ultramarinos por sus productos de alta calidad y, principalmente, por la variedad de quesos que ofrecía, entre los que destacaba el de flor.

Alfredo Gonçalves señala que están trabajando para sacar una nueva concesión para poder reabrir la Bodega, para que el casco de Guía vuelva a tener una mesa para degustar su joya gastronómica.

Hoy en día, tras su reforma y manteniendo la atmósfera de antaño, la Bodega sigue siendo un lugar donde conocer, degustar y adquirir quesos artesanos. Además, el visitante podía recibir información turística del municipio a través recursos multimedia. «La Bodega es un emblema recuperado de la ciudad, un rincón lleno de historia y un lugar de reunión perfecto donde encontrar otros productos tradicionales como los dulces de Guía y la artesanía del municipio», señalaba su propuesta promocional.