Estos son los cinco rincones de Gran Canaria que redefinen el brunch entre lo local y global

El brunch ya no es una moda importada, ni un capricho para domingos perezosos. En Gran Canaria ha encontrado su propia voz, una mezcla entre raíces locales, ingredientes frescos y sabores internacionales que se sirven desde Maspalomas hasta Las Canteras.

Así lo confirman los creadores de contenido gastronómico Carmen y Pablo ( @descubreconc ) , quienes han recorrido la isla para desvelar su selección de cinco lugares donde el brunch no solo alimenta, sino que te hará vivir un momento inolvidable. No hay ranking ni posiciones, solo cinco mesas capaces de redefinir lo que significa desayunar sin prisas, con identidad y buen gusto.

Molino Quemado: tablas de producto local y horno de leña

“Aquí podrás disfrutar de una increíble tabla tanto dulce como salada, con productos locales”, explican Carmen y Pablo sobre Molino Quemado, un rincón escondido en el barrio de El Molino de Viento que abre de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.

La experiencia arranca con un zumo natural de mango de Mogán o leche de gofio. Le siguen queso de la isla, chorizo de Teror, aguacate fresco, jamón serrano con tomate y pan recién hecho en horno de leña. Todo servido en una tabla que también incluye mermeladas caseras, bollería tradicional y fruta de temporada.

Se encuentra en la Calle M. Dolores Navarro Ramírez, 1, El Molino de Viento, Las Palmas. Puedes reservar a través de 666 96 30 82. De martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.

Buena Onda: tortitas japonesas y focaccias

“Si todavía no has probado las tortitas japonesas, tienes que venir aquí”, afirman. En Buena Onda, la fusión entre culturas no es solo estética: se saborea en cada bocado.

Entre sus opciones más aplaudidas está la tosta de lomo de cerdo, elaborada con pan de focaccia casero, coronado con salsa de manzana, queso tierno y cebolla caramelizada. Una mezcla perfecta entre potencia, dulzor y suavidad que rompe con los típicos desayunos al uso.

Lo puedes encontrar en la Calle Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez, 4, Las Palmas de Gran Canaria. Los lunes de 10:00 a 15:00 horas, martes y jueves de 9:00 a 15:00 horas, viernes y sábado de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas y los domingos de 9:00 a 17:00 horas. Permanecen cerrados los miércoles.

Calma Café: matcha con personalidad y Triassant de roastbeef

Ubicado en Maspalomas, Calma Café es un espacio para quienes buscan estética, sabor y tranquilidad. “Si buscas opciones saladas, su Triassant de roastbeef es un diez”, comentan los creadores. Esta fusión entre croissant y brioche, rellena de carne tierna y salsas caseras, ha ganado fama entre los locales.

Además, ofrecen una carta variada de matchas saborizados y bollería hecha en casa. Uno de sus puntos fuertes es el precio: solo tres euros por pieza si se pide con azúcar.

Se localiza en Apartamento Aloe, Avenida de Tirajana, 3, 35100 Maspalomas. Puedes reservar en 681667917. El local abre de 9:00 a 14:00 horas todos los días menos los martes.

El Soco: buffet frente al mar a precio imbatible

“Y si quieres hincharte a comer con vistas al mar por solo doce euros, este buffet es todo un acierto”, resumen Carmen y Pablo sobre El Soco, un local que combina propuesta moderna y ubicación privilegiada.

Desde el Paseo de Las Canteras, este brunch buffet incluye fruta, embutidos, huevos, dulces y panes artesanos. Su mayor atractivo no es solo la variedad, sino que se puede comer sin límite mientras se observa el Atlántico.

Se ubica en el Paseo de Las Canteras, 79, Las Palmas de Gran Canaria. Puedes reservar en este enlace. Abre todos los días de 10:30 a 23:00 horas.

Desayuno buffet / Tripadvisor

Astrid Churrería: la tradición que no pasa de moda

El viaje termina en clave dulce. “Y no podía faltar la mejor churrería de la capital. Te recomendamos que pidas sí o sí su rueda de churros y su plato de pata”, comentan.

Astrid Churrería ha ganado su fama por mantener la receta clásica, sin artificios. Su rueda pequeña de churros con leche condensada cuesta 4,50 euros, a lo que se puede sumar extra de canela (0,40 euros) o más leche condensada (0,80 euros). Para mojar, chocolate espeso a 2,80 euros, servido en taza amplia, ideal para los más golosos.

Ubicado en Las Canteras 70, esquina Olof Palme, Las Palmas de Gran Canaria. Abre los lunes y martes de 9:00 a 22:00 horas y de jueves a domingo en el mismo horario.

Carmen y Pablo dejan claro que su selección no es un ranking, sino una fotografía viva del brunch en Gran Canaria.

Cada lugar ya sea en el sur soleado o en el paseo urbano de la capital tiene su personalidad, su ritual, su modo de entender lo que significa sentarse a desayunar con calma. Un cruce de caminos entre tradición y modernidad, gana el comensal.