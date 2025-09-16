Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias

A las siete en punto de la mañana, en El Calero, Telde, ya hay movimiento. El aroma a carne recién asada se mezcla con el murmullo de los primeros clientes, la radio de fondo y el filo del cuchillo que no descansa. No hace falta carteles llamativos ni fórmulas de marketing: la fama de la cafetería Yazmina viaja de boca en boca. Y en este bar, esa frase es casi literal.

Según la creadora de contenidos Tania Pyetku, una voz clave en rutas gastronómicas locales, aquí se sirve el mejor bocadillo de pata de Gran Canaria desde 1986. “Muchos dicen que se hace aquí”, afirma. “El pintón que tienen los bocatas es indiscutible, vienen bien cargaditos y la pata siempre les queda superjugosa”.

Más de 800 bocadillos diarios y 18 patas al día

Este bar de barrio, discreto por fuera pero legendario en cocina, sirve entre semana más 800 bocadillos diarios. Desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde, casi una treintena de patas de cerdo asadas pasan por la tabla. Y los números abruman, ya que hasta 18 piezas enteras de pata se despachan al día para dar de comer a cientos de clientes, algunos de paso y muchos de rutina.

Lo que sorprende no es solo el volumen, sino la eficiencia del equipo: un camarero toma la comanda, otro corta, otro prepara los bocadillos, otro sirve la bebida y otro cobra. Por eso, en menos de cinco minutos ya estás comiéndote tu bocata caliente.

Un bocata que une a toda Gran Canaria

Quien se acerca al Bar Yasmina no viene solo a desayunar. Viene a formar parte de una coreografía social que no distingue edades, acentos ni profesiones. Aquí viene gente de todas las clases sociales y con todo tipo de trabajos, y esa mezcla es la que lo hace bonito y diferente.

La barra, alargada y sin pretensiones, es testigo diario de encuentros improvisados y rituales compartidos. Desde repartidores hasta sanitarios, pasando por oficinistas, obreros y abuelas con nietos, todos coinciden en algo: “No hay pata como esta”.

¿Cómo es el bocata perfecto?

Aunque hay varias formas de pedirlo, el clásico no falla: pata de cerdo asada, queso tierno, alioli y, si tienes suerte, trocitos crujientes de cuero. “Lo puedes pedir solo con quesito tierno, por supuesto alioli, y si encima te caen unos trocitos de cuero crujientes eres de los afortunados”, apunta Tania entre risas.

Y el pan, por supuesto, siempre fresco y consistente, perfecto para aguantar el jugo sin deshacerse. Porque en Yasmina, lo que se hace, se hace con mimo y sin prisas, aunque el ritmo sea frenético. Su valor reside en la pasión con la que trabajan, el buen pan, el oficio en cocina y el compromiso de mantener precios justos desde hace años.

Son más de cuatro décadas preparando bocatas, evolucionando con el barrio pero manteniendo la esencia original. La clave, aseguran, ha sido la constancia, el producto y el trato cercano. Si buscas un bocadillo mítico en la isla, este es uno de ellos, sentencia Tania al final de su vídeo.

Se encuentra en la Calle Maestro Nacional, 16 B. El Calero, Telde, Gran Canaria. Se puede realizar encargos a través de 928 698 268. Abren de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y los sábados de 7:00 a 12:00 horas.