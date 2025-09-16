Guía remodela 18 edificios con 236 viviendas sociales en el casco y La Atalaya

El Ayuntamiento de Guía adjudica las obras de rehabilitación de 236 viviendas sociales que se erigen en un total de 18 bloques de edificios localizados en los barrios del casco-San Roque (Tirma 1 y 2 y Las Malvinas) y La Atalaya (grupo Luján Pérez), con una inversión de casi 1,4 millones de euros. Las obras se centrarán en el arreglo de las cubiertas, pintar las fachadas y arreglo de muros de contención, y deberán estar concluidas antes del verano del próximo año.

Los grandes edificios residenciales construidos principalmente entre los años 50 y 60 del siglo pasado con un carácter social recibirán un lavado de cara exterior.

Vista de las dos fases, en primera plano y la superior, de los grupos Tirma, en Guía. / LP / DLP

En el área urbana del casco se intervendrá en el grupo de viviendas Tirma 1, delimitado por las calles Real, Celestina La Partera y Sancho de Vargas. Está formado por 44 viviendas repartidas en seis bloques ‘gemelos’ de edificaciones, construidas en 1966.

Antenas de televisión

La rehabilitación de las 44 casas se centra en el envolvente exterior de las edificaciones, mediante la reparación de los elementos estructurales de hormigón armado, de los zócalos de las fachadas afectado por humedades, el arreglo de los desconches y desprendimientos del enfoscado, retirada de los cableados sin uso instalados en las fachadas y barnizado de carpintería, entre otras acciones. En el caso de la cubierta, se prevé la posibilidad del traslado de las antenas de televisión, instaladas por los propios vecinos en la fachada, y el desmontaje de los tendederos, la impermeabilización y arreglo de tuberías, y la reparación de las humedades y enfoscado «a la tirolesa» de los muros de contención de la parcela hacia la vía principal y de las escaleras de acceso.

Conjunto de Tirma 2, en San Roque de Guía. / LP / DLP

En el caso de Tirma 2, delimitado por las calles Real, José Samsó Henríquez, y Poeta Bento, se van a acometer trabajos muy similares a los anteriores. El grupo residencial está constituido por siete bloques edificatorios similares, y también tienen su origen en 1966. El conjunto incluye 56 viviendas.

Conjunto residencial de Las Malvinas, en San Roque de Guía. / LP / DLP

La tercera obra se acometerá en Las Malvinas, constituida por un único bloque edificatorio aislado con tres portales, construido en los años 80 del siglo pasado. En total se beneficiarán 40 alojamientos.

El conjunto de esos tres grupos residenciales han sido adjudicados por 643.186,58 euros a la empresa Pinturas y Reformas Montelongo.

Viviendas de La Atalaya. / LP / DLP

El segundo lote se centra en el grupo Luján Pérez, delimitado en el barrio de La Atalaya por las calles Luján Pérez, San Martín de Porres, Dolores Roque y dos vías peatonales hacia la cancha.

Está conformado por cuatro bloques edificatorios similares y aislado que suman 96 casas, ejecutadas en el año 1954. Cada bloque reúne ocho viviendas por planta, con cuatro portales de acceso.

Ocho meses

La reforma contempla también la mejora del envolvente de las edificaciones, con trabajos como la reparación de las arquetas de saneamiento y el cierre perimetral de carpintería para resolver la integración visual de los depósitos de agua de la cubierta principal.

Ha sido adjudicada a Igesur Soluciones Técnicas S.L., por 733.119,22 euros. Y, al igual que en el caso anterior, tiene un plazo de ejecución de ocho meses.