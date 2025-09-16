"No he vuelto a comer nada igual": así era la primera heladería de Gran Canaria (y por qué sus productos gustaban tanto)

Gran Canaria se hizo moderna a pie de puerto. Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, el ir y venir de barcos, comerciantes y oficios levantó los primeros negocios que marcaron carácter: ultramarinos y cafés, imprentas, talleres, cines, casas de huéspedes y heladerías.

Eran locales pequeños que encendieron la vida económica de la isla y convirtieron sus calles en un mapa de emprendimientos pioneros.

Los Alicantinos

La historia heladera de Gran Canaria tiene un kilómetro cero bien definido: Los Alicantinos. Consta que abrió entre 1926 y 1927, en la calle Venegas nº 52 de Las Palmas de Gran Canaria, fundada por el matrimonio alicantino formado por Ebelio Beltrá García y María Bornay Beneito.

Heladería Los Alicantinos en la calle Venegas / FACEBOOK - Fotos antiguas de Canarias

Aquel local, con mostrador de mármol y elaboración a la vista, funcionó en Venegas hasta el año 2000, cuando el negocio se trasladó a León y Castillo, 34. En torno a esa tienda, y a otros puntos que la familia Beltrá fue impulsando después (como la popular horchatería abierta por un hermano en 1941), se dibuja el primer mapa heladero moderno de la capital.

Como contexto de época: en Telde, la Heladería Julián arrancó en 1933, y en Las Canteras, Helados Peña La Vieja data su inicio en 1936, pero ninguna es tan antigua, según los datos disponibles, como Los Alicantinos.

Los recuerdos

Además de las fechas y direcciones, hay un material valiosísimo para reconstruir el lugar: los recuerdos de quienes se sentaron en sus mesas, pidieron un corte para llevar o hicieron la parada “obligatoria” al volver del sur. Son testimonios orales que ayudan a perfilar el ambiente, los sabores y los gestos del servicio.

Para muchas familias, la parada en Venegas era un pequeño ritual. Un lector recuerda: “Cuántas veces ‘mi padre paraba en el lateral, que entonces daba al mar’ y nos decía a mis hermanos y a mí ‘¿un BATICHOC?’ (el mejor helado de chocolate que yo recuerdo), calle Venegas, detrás del Cine Royal: tenía una barra que para mí era altísima y en ella había unas tapas de latón con forma de cucurucho invertido donde estaban los diferentes sabores”.

Interior de la heladería Los Alicantinos / FACEBOOK - Fotos antiguas de Canarias

El “corte” y su galleta forman parte del imaginario gustativo de varias generaciones. “Al rico corte, la galleta no la he vuelto a probar nunca igual”, escribe Lita Santana en Facebook). Ese formato de dos obleas abrazando el helado, listos para comer de pie o camino de casa, fue uno de los distintivos de “Los Alicantinos”, junto a los cucuruchos de barquillo hechos por ellos y sabores que hoy muchos identifican con su infancia: turrón almendrado, nata, chantilly de moca, espuma de limón o batichoc.

Los recuerdos también trazan una línea sentimental que atraviesa décadas y familiares. “Fui por primera vez con mi abuelo, que era amigo de los propietarios… luego con mi padre, más adelante sola y terminé llevando a mi hijo a tomar los mejores helados que he probado en mi vida. El edificio era precioso; sus muebles, las mesitas… todo parecía de otro tiempo”, cuenta Alicia Navarro.

Esa continuidad intergeneracional explica por qué la marca quedó asociada no sólo a un sabor, sino a una manera de estar: puertas abiertas, sillas junto a las ventanas, el murmullo de la calle y un servicio que muchos describen como cercano y familiar.

Cucuruchos azucarados

Otro detalle entrañable es el de los “cucuruchos azucarados”, que algunos clientes recuerdan como un sello del local: “Te ponían el cucurucho bañado en una capita de azúcar; lo daban a elegir (también los vendían en bolsas de a cinco por si querías llevarte una tarrina y hacértelo en tu casa). Y la barra donde estaban las heladeras y esas sillas… una maravilla”.

No faltan las evocaciones del mostrador y de la vida de barrio en torno a la tienda. “Es el retrato de mi infancia, de mi calle Venegas. Sus cucuruchos de turrón almendrado y nata, insuperables; sus quesitos, la horchata… Miro la foto y veo las puertas abiertas de par en par y yo sentada con alguno de mis hermanos en aquellos asientos de madera, saboreando los maravillosos helados de Los Alicantinos”. En ese párrafo de Saro Ramos López late, además de la carta dulce, el ritmo social de un establecimiento que funcionaba como punto de encuentro.

La memoria colectiva también guarda un capítulo patrimonial. La demolición del inmueble original (hoy, plaza y dependencias administrativas en el entorno) dejó una sensación de pérdida en muchos clientes. “El Ayuntamiento debería haberlo protegido de la piqueta, ese edificio era parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad”, lamenta otro comentario. Esa frase enlaza con la otra cara de la historia: la del paisaje urbano que cambia, y cómo la desaparición de un local arrastra con ella una forma de estar juntos.

Con todo, el legado de Los Alicantinos no se reduce a la nostalgia. En términos históricos, aporta un linaje de oficio heladero (con la familia Beltrá como hilo conductor) y un catálogo de productos icónicos que marcaron gusto y costumbre en la ciudad: cortes con galleta inconfundible, cucuruchos de barquillo azucarados, turrón almendrado “de verdad”, nata “que sabía a nata” y una horchata muy celebrada.

En términos culturales, explica por qué tantos relatos personales se parecen: volver del sur y parar en Venegas, cine en el Royal y helado después, sentarse en las sillas de las ventanas a mirar la calle mientras se derrite la bola. Historias de nuestras vidas.