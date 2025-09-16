El verano en Canarias ha sido el sexto más cálido desde que hay registros

El verano en el Archipiélago canario ha tenido un carácter muy cálido, con una temperatura media de 22,7 grados centígrados, lo que supone una anomalía de 0,9grados por encima del valor normal respecto al periodo de referencia de 1991 a 2020, siendo el sexto verano más cálido desde que hay registros históricos, en el año 1961. Las islas sufrieron varios episodios de altas temperaturas y una ola de calor que se observó entre los días 16 y 18 de julio, según el balance meteorológico dado a conocer este martes por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y delegado territorial de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), David Suárez.

En cuanto a las precipitaciones, el verano en Canarias ha tenido un carácter muy húmedo, en el que se acumularon, en promedio, 7,2 litros por metro cuadrado, lo que corresponde a un 133 % respecto al promedio normal. Se trata del décimo verano más húmedo desde 1961.

El verano climatológico se establece del 1 junio al 31 de agosto, mientras que el verano astronómico comenzó el 21 de junio y finaliza este proximo 22 de septiembre. En junio hubo persistencia de temperaturas en valores ligeramente por encima de la media, durante la mayor parte del mes y algo más elevadas entre los días 17 y 20 por flujo de componente sur, causando por vórtice al noroeste del Archipiélago. Hubo un primer episodio cálido días 26 al 29, por aproximación a Canarias de la dorsal africana, alcanzando su máximo durante los días 28 y 29, con una anomalía superior de 3 grados respecto a la media de referencia

En julio hubo una ola de calor y dos episodios cálidos, intercalados por dos períodos con temperatura media ligeramente inferior a la media de referencia. Los episodios cálidos fueron los días 1 al 5, con una anomalía de más 2,8 grados; y del 15 al 18, el más intenso con temperaturas de 6 grados por encima de la media; y de 27 al 29, con una anomalía de 3 grados. En todos los casos por aproximación de la dorsal africana.

En agosto se registró el episodio de calor más largo del verano, entre los días 6 y 14, con anomalía máxima de 6,2 grados el día 10. La primera alerta por altas temperaturas del Gobierno de Canarias abarcó a todo el archipiélago. La parte central del mes, entre los días 5 al 24, hubo temperaturas por encima de la media y dos episodios cálidos (días 6-14 el mayor del verano y días 16-19 de mucha menos intensidad). El resto de los días del mes hubo una temperatura media por debajo de la media de referencia.

La Aemet destacar la persistencia de valores altos de temperatura en la mitad sur de Gran Canaria, en especial en las cuencas de Tejeda y Tirajana, así como en las medianías orientadas al este, al igual que el en sur y sudeste de Fuerteventura.

En cuanto a las precipitaciones, el verano tuvo un carácter muy humedo, con 7,2 litros por metro cuadrado, un 133% de las precipitaciones esperadas, siendo el décimo verano más húmedo desde 1961. Junio fue seco, con 0,7 litros, el 29 % de lo esperado, el decimoquinto con menos lluvias desde 1961. En julio se recogieron 3,3 litros, el 367% de lo esperado, por lo que se considera extremadamente húmedo y el más lluvioso desde 1961. Agosto también fue muy húmedo, con 3,2 litros por metro cuadrado, el 152 % de lo esperado,el quinto más húmedo desde que hay registros históricos. Las mayores precipitaciones medias se registraron en el norte de Gran Canaria, nordeste de Tenerife y La Palma y norte de la Gomera.

En el avance estacional septiembre-octubre- noviembre, la Aemet predice que lo más probable es que sea un trimestre cálido y seco.