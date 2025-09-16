La Vega y el Contrapeso, objeto de una limpieza integral en Telde

La Concejalía de Servicios Municipales de Telde desplegó este martes un operativo especial de limpieza y adecentamiento en los barrios de La Vega y El Contrapeso, prestando especial atención al paso subterráneo que conecta a los vecinos de estas dos urbanizaciones con las Ramblas Pedro Lezcano y la zona de Los Picachos. El Ayuntamiento teldense afirma que se trata de una zona de alta afluencia peatonal que presentaba acumulación de suciedad y necesitaba una intervención integral.

El operativo incluyó la retirada de residuos, desbroce y acondicionamiento de espacios públicos, así como la limpieza de terrenos municipales del entorno. Estas acciones forman parte del plan de trabajo que la Concejalía está ejecutando de manera rotatoria por todos los barrios de la ciudad, con el objetivo de reforzar la imagen urbana y garantizar espacios más seguros y agradables para los vecinos.

El alcalde, Juan Antonio Peña, destaca la importancia de este tipo de actuaciones afirmando que «el compromiso del gobierno es estar presentes en todos los barrios, también en aquellos puntos menos visibles que los vecinos utilizan a diario. La limpieza y el adecentamiento son esenciales para la calidad de vida y la seguridad, y por eso estamos reforzando los trabajos en todo el municipio».

Desde la Concejalía de Servicios Municipales se subraya que estas labores no son puntuales, sino que forman parte de una estrategia continuada que combina limpieza, mantenimiento y respuesta a demandas vecinales, atendidas a través de inspecciones y de los propios recorridos que realizan los responsables municipales junto a los ciudadanos.

Peña añadió que el Ayuntamiento seguirá intensificando la presencia de los servicios municipales en La Vega, Contrapeso y en el resto de núcleos de Telde.

«Queremos que los vecinos sientan que su barrio cuenta, que cada espacio público se cuida y que la administración está cerca, escuchando y respondiendo», agregó el munícipe en una nota de prensa.