Alejandro Marichal, reelegido como secretario local de CC en San Bartolomé de Tirajana

Coalición Canaria (CC) en San Bartolomé de Tirajana celebró la votación para renovar su Secretaría Local, un proceso que concluyó con la reelección, por unanimidad, de Alejandro Marichal como secretario local del partido para los próximos cuatro años.

La votación se desarrolló en dos turnos y registró un respaldo unánime: el 100 % de los votos emitidos fueron favorables a la candidatura de Marichal, reafirmando así la confianza de la militancia en su liderazgo.

Tras conocerse el resultado, Marichal agradeció a las personas afiliadas su participación y el desarrollo ejemplar de la jornada. Subrayó que la alta participación y el apoyo unánime “son una muestra del compromiso de la militancia con el futuro de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana y con la fortaleza del proyecto que estamos construyendo juntos”.

El secretario local anunció que la nueva ejecutiva estará integrada por 33 personas, con una composición “amplia y representativa”. Destacó que cerca del 10 % del censo de afiliados formará parte de este órgano, y que más de la mitad de sus miembros no ocupan cargos en el gobierno local. “Queremos reforzar el papel de la militancia y dar más protagonismo al partido en el trabajo de calle y en la preparación de la próxima cita electoral de 2027”, señaló.

Marichal afirmó que el objetivo de esta nueva etapa es consolidar a Coalición Canaria como la fuerza política de referencia en San Bartolomé de Tirajana y preparar “una precampaña cercana, centrada en las personas y en los problemas reales del municipio”.

Trabajar la calle

“Vamos a trabajar la calle, escuchar a los vecinos y presentar propuestas que permitan seguir avanzando. Esta ejecutiva es el motor que nos llevará a ganar las próximas elecciones municipales en 2027”, concluyó el secretario local.

Durante la jornada, varios afiliados explicaron por qué consideraban que Marichal era la mejor opción para liderar el proyecto de Coalición Canaria en el municipio. Coincidieron en destacar su compromiso “al 200 %” con la defensa de los intereses de San Bartolomé de Tirajana y de Canarias, así como su capacidad de gestión en el gobierno municipal.

“El liderazgo de Alejandro ha permitido que el partido gane apoyo de forma exponencial en los últimos años. Su trabajo, especialmente en cuestiones clave como la vivienda para los jóvenes, demuestra que es la mejor alternativa para continuar gobernando nuestro municipio”, subrayaron los militantes.