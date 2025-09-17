El calor llega a zonas bajas del norte de Gran Canaria y eleva la temperatura en 6 grados

Las costas y zonas bajas del norte de Gran Canaria se habían librado hasta ahora de los episodios de calor de este verano, que han afectado sobre todo a las medianías y cumbres orientadas al sur, pero este miércoles se registraron temperaturas máximas que rondaron los 35 grados, que unidas a la calima y la humedad dejaron una fuerte sensación de bochorno incluso al lado del mar.

En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros se dispararon hasta los 34,9 en San Cristóbal, 7,4 grados más que la máxima de la jornada anterior, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En la estación ubicada en la Plaza de la Feria se alcanzaron los 32,5 grados, 6,3 más que el martes.

La máxima del Archipiélago, 37,5 grados, se midió en Tasarte. Por contra, las temperaturas más suaves se registraron en las cumbres de Gran Canaria y Tenerife, poco más de 20 grados. En las medianías del norte se escucharon algunos truenos e incluso se recogieron algunas precipitaciones en La Graciosa (2.0 litros por metro cuadrado), Valleseco (0,2) y Haría (0.2).

Esa situación meteorológica se mantendrá hasta el sábado, con avisos amarillos de la Aemet por temperaturas elevadas y polvo en suspensión en la práctica totalidad del Archipiélago, con alertas sanitarias y por riesgo de incendios .

La predicción para este jueves es de nubes altas, con intervalos de nubes medias en las islas montañosas, donde durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior, pudiendo ser localmente fuerte en Tenerife. Seguirá la calima, principalmente con orientación sur en medianías y cumbres.

Se espera que alcancen 34 grados en vertientes orientadas al sur y oeste de las islas montañosas, más localmente en las del norte, y 36 grados en medianías de estas zonas en Gran Canaria, así como en la cuenca de Tejeda, donde no se descarta que se lleguen a 37 grados.