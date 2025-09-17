El calor y el polvo en suspensión se mantienen hasta el fin de semana

El episodio de fuerte calor que sufre el Archipiélago, con alertas sanitarias y por riesgo de incendios forestales, continuará hasta este próximo viernes, con las temperaturas máximas que ayer martes alcanzaron los 36,5 grados en La Suerte de Agaete, similares a los de la jornada anterior. Los mayores valores en los termómetros se volvieron a registrar en Gran Canaria, pues le siguieron Lomo de Pedro Alfonso con 36,0 grados y Tasarte con 35,5

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este miércoles los avisos amarillos por altas temperaturas y polvo en suspensión, en todo el Archipiélago salvo la mitad oriental de la isla de La Palma. En la jornada del jueves solo se retira de la vertiente norte de Tenerife.

El balance de Aemet de este verano adelanta que en el periodo estacional de septiembre, octubre y noviembre continuará el calor. Los meteorólogos predicen que «lo más probable» es que sea un trimestre cálido y seco, lo que implica que el verano climatológico en Canarias se alargará previsiblemente hasta el mes de octubre.

El verano se alarga

«Año a año superamos nuevos récord de altas temperaturas, alargando el verano, y cada vez es más habitual registrar altas temperaturas fuera del trimestre de verano, ya no solo en junio, julio y agosto, sino que vienen a extenderse desde mayo a octubre al menos», declaró David Suárez, delegado territorial de la Aemet. De hecho, señaló que se esperan ligeras anomalías de más calor durante las tres próximas semanas.

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha actualizado los avisos de riesgo para la salud por el actual episodio de temperaturas extremas., pues se espera que se extienda desde este miércoles a las islas de Lanzarote y El Hierro, mientras que se amplían los avisos ya activos en zonas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma.

Así, se ha elevado a rojo el aviso activo para la zona metropolitana de Tenerife y se han activado avisos naranja en el oeste de La Palma y El Hierro, y amarillo en Lanzarote y norte de Tenerife. También se mantiene el aviso amarillo en vigor en Gran Canaria y la zona este de La Palma. El nivel rojo de riesgo alto incluye los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria, Tegueste, Tacoronte y El Rosario.

En Gran Canaria el aviso es amarillo en Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Aldea, Santa Lucía, Telde, Valsequillo, Tejeda y Vega de San Mateo.

Se prevé una superación de los umbrales de temperatura en las zonas de meteosalud indicadas y se esperan temperaturas máximas hasta 38 grados. Sanidad estima que el jueves es el día de mayor riesgo de sufrir golpes de calor y otros problemas de salud en población sensible y vulnerable.

La predicción de la Aemet para este miércoles es de calima, especialmente en medianías orientadas al sur. Se podrán alcanzar 34 grados en el sur de las islas montañosas y 36 grados en Gran Canaria.