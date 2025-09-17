Canaluz abre en Vecindario para estar más cerca de ti

La primera compañía eléctrica de Canarias para toda España amplía su presencia en Gran Canaria con una nueva oficina en Santa Lucía de Tirajana, pensada para ofrecer un trato más cercano y personalizado. Precisamente hace ahora año y medio abrió también su primera tienda física en Tenerife, frente al Rectorado de la ULL, con el mismo propósito.

Vecindario cuenta desde hace unas semanas con un nuevo punto de atención al cliente, gracias a la apertura de una nueva tienda Canaluz, la primera en Gran Canaria de la comercializadora eléctrica de capital 100% canario, que continúa así su expansión en las islas con paso firme y gran éxito. El nuevo local, situado en plena Zona Comercial Abierta del municipio, en el número 306 de la zona peatonal de la Avenida de Canarias, ofrece un espacio moderno, accesible y diseñado para resolver cualquier duda sobre tu factura de la luz, con un trato personal y cercano. Hace justo ahora un año y medio, Canaluz abría también -con el mismo propósito- su primera tienda física en Tenerife, frente al Rectorado de la Universidad de La Laguna, ubicada en el número 36 de la calle Pedro Zerolo.

Una energía más transparente

La tienda de Canaluz en Vecindario responde así a una demanda creciente de los vecinos y vecinas –y de las empresas- del Sureste y Sur de Gran Canaria, que buscan una alternativa más clara, sencilla y económica, pero -sobre todo- canaria, a las grandes compañías eléctricas. Con esta apertura, Canaluz apuesta por estar físicamente presente en los lugares donde sus clientes viven y trabajan, reafirmando su compromiso con la cercanía y la atención directa.

La abierta, cómoda y luminosa sala 'Gran Canaria' de atención al público, en Canaluz Vecindario. / Belfi Aguilar

“Queremos que la gente sepa que no está sola ante una factura incomprensible o un servicio impersonal. Aquí hay profesionales que les explican las cosas con claridad, sin rodeos y con una sonrisa”, explica Javier Sánchez Delgado, responsable de la nueva oficina.

Ahorro real, sin letra pequeña

Uno de los pilares de Canaluz es ofrecer tarifas competitivas y justas, sin trucos, ni cláusulas confusas. La compañía, nacida en Canarias pero con alcance nacional llegando ya a toda España, se ha consolidado en los últimos años como una alternativa sólida, gracias a una propuesta basada en la transparencia, el ahorro y el trato humano. La nueva tienda en Vecindario refleja estos valores en su diseño abierto y luminoso, con zonas de espera cómodas, atención individualizada y asesoramiento gratuito.

Además de contratar servicios, los clientes pueden acudir para revisar su consumo, resolver dudas sobre su contrato actual, aprender a leer su factura o recibir consejos para optimizar su energía. Todo esto sin necesidad de cita previa y con un equipo preparado para atender tanto a particulares como a empresas.

Compromiso con la isla

La apertura de esta tienda forma parte del plan de expansión local de Canaluz, que prioriza el crecimiento en las islas antes que en otros mercados. “Nuestro objetivo no es convertirnos en una compañía enorme, sino en una compañía útil”, comenta Lorenzo Muñoz, director general de Canaluz. “Queremos seguir creciendo, sí, pero sin perder la cercanía que nos caracteriza. Esta tienda es una promesa cumplida: estar más cerca, para servir mejor.”

La atención a empresas cuenta con la sala 'Roque Nublo', en Canaluz Vecindario. / Belfi Aguilar

El equipo de Canaluz en Vecindario está formado por profesionales con experiencia en el sector energético, comprometidos con dar un servicio de calidad y resolver dudas sin tecnicismos. La idea es que cualquier persona, incluso sin conocimientos previos sobre energía, entienda lo que contrata y sepa cómo ahorrar.

Una oferta difícil de rechazar

Para celebrar su llegada a Vecindario, Canaluz lanza una gran oferta de apertura: tarifas especiales desde 0,105 €/kWh para hogares y 0,129 €/kWh para empresas, con las que los nuevos clientes pueden reducir su factura eléctrica entre un 20 % y un 60 %. “Es nuestra forma de agradecer la confianza desde el primer día”, señalan desde la oficina. La promoción estará vigente durante los primeros tres meses y ofrece esos precios fijos durante un año, exclusivo para quienes contraten directamente en la tienda. “Es la luz más barata que vas a ver en tu vida. Luz a precio de Vecindario”, es el lema de la campaña que lleva el mismo tono directo y transparente que caracteriza a Canaluz.

La nueva tienda está localizada en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, 306 / Hada Casado

Un espacio con identidad

La imagen del local, decorado con los colores blanco y azul que caracterizan a Canaluz, transmite calma y confianza. La fachada cuenta con un cartel luminoso visible desde lejos, que invita a entrar y consultar sin compromiso. El objetivo no es solo vender un servicio, sino generar una relación de confianza a largo plazo.

Durante los primeros días de apertura, la tienda ha recibido una excelente acogida por parte de los vecinos. “Me atendieron genial, salí entendiendo cosas que nunca me habían explicado”, comentaba María Cárdenes, una vecina de la zona, tras cambiarse a Canaluz. “No sabía cuánto estaba pagando de más, hasta que lo vi todo claro.”

Vecindario, una elección estratégica

Vecindario no ha sido elegido al azar. Su dinamismo comercial, su densidad de población y su espíritu emprendedor lo convierten en un enclave estratégico para Canaluz. La compañía entiende que el crecimiento sostenible comienza por fortalecer su presencia en comunidades activas y participativas como esta.

Canaluz ofrece un espacio moderno, accesible y diseñado para resolver cualquier duda sobre tu factura de la luz, con un trato personal y cercano / Hada Casado

Además, la tienda se suma a otras iniciativas locales impulsadas por Canaluz, como el apoyo a eventos deportivos y culturales, y la colaboración futura con asociaciones vecinales y las instituciones públicas para promover el uso responsable de la energía.

Horario amplio y atención humana

La tienda de Canaluz en Vecindario abre de lunes a viernes y los sábados por la mañana, con un horario amplio pensado para facilitar la visita, incluso a quienes trabajan en turnos complicados. “Sabemos que no todo el mundo puede venir por la mañana, así que hemos adaptado nuestros horarios para que nadie se quede sin respuesta”, afirma Javier Sánchez, responsable del equipo.

La dirección completa, junto a más información útil sobre sus servicios y tarifas, se encuentra disponible en la web oficial: https://vecindario.canaluz.es/ (escaneando el código QR del anuncio que está debajo) o en el número de teléfono: 828 150 900. También puedes contactar enviando un correo eléctrónico a: canaluzvecindario@canaluz.es

Entrada con 'photocall' del característico rayo de Canaluz, en su nueva tienda de Vecindario / Hada Casado

Un paso más hacia una energía cercana

Con esta nueva apertura, Canaluz da un paso firme en su compromiso por ofrecer una energía más humana, cercana y clara. Como reza su lema: “Nuestra vida es tu energía”. Una tienda donde no solo se habla de kilovatios, sino también de confianza, de empatía y de hacer las cosas bien. Porque en Canaluz, la energía no solo se mide en cifras: también se siente.