Carne de Wagyu, calidad A5 y brasas: así es cómo un chef convierte la grasa animal en oro gastronómico en Santa Brígida

La cocina no le llegó como una epifanía, sino como un hábito natural. Desde pequeño, Pawel se sintió cómodo entre fogones, observando el vaivén silencioso de su abuela frente a la olla, el instinto exacto de su madre al corregir una salsa o la destreza con la que su padre fileteaba una pieza de carne. Fue entonces cuando comprendió que un buen plato no empieza en la cocina, sino en el respeto por el producto.

A los 22 años decidió que aquella intuición merecería convertirse en oficio. Con una maleta y una idea clara, dejó Polonia y se marchó a Londres. Empezó fregando platos y desengrasando hornos, aprendiendo con humildad y adquiriendo conocimientos.

En seis años ya dirigía cocinas, pero lo que realmente le fascinaba era el camino invisible que recorría una pieza de carne antes de volverse memorable: su origen, su corte, su tiempo y su temperatura. Porque para él, cocinar no era embellecer, sino acompañar al producto hasta su punto justo, sin estropear la historia que ya trae consigo.

Cuando decidió volver, eligió Santa Brígida como punto de partida para su primer proyecto en solitario. No buscaba una ubicación de escaparate, sino un local sencillo desde el que poder construir desde cero con sus propias manos.

El lugar que encontró no ofrecía más que paredes desnudas, una cocina y una promesa muda de transformación. «Hay locales que priorizan la decoración y el marketing. Aquí, en cambio, el lujo se mide en infiltración, en aroma de brasa y en honestidad con el producto», recuerda.

El chef y propietario de La Brasa Steak y Tapas / Andrés Cruz

Carne de Wagyu como sello distintivo

Así nació La Brasa Steak y Tapas en 2019, donde cada pieza se selecciona con criterio y se cocina con precisión quirúrgica. Por eso su carta incluye carnes como Wagyu japonés A5, Rubia Gallega, solomillos ingleses, cortes nobles infiltrados o cecina madurada durante 20 meses.

El menú se completa con tapas y entrantes que giran en torno al mismo eje: calidad sin concesiones. Tuétano con pan de papa y romero, steak tartar de Rubia Gallega, croquetas de gambas o tacos de Wagyu refuerzan esa idea de cocina centrada en el sabor, sin artificios.

Cada corte se enfrenta al fuego como si fuera una obra única. «No hacemos maduraciones largas porque si el animal tuvo buena vida, buena alimentación y el corte es noble, no hay nada que mejorar. Ya lo tienes todo», afirma Pawel con la convicción de quien ha pasado media vida afinando el paladar con bisturí de chef.

El respeto por la materia prima se extiende a cada detalle. Las papas fritas, crujientes por fuera y doradas con mesura, no se fríen en aceites industriales sino en grasa de Wagyu. «Es blanca, limpia, como mantequilla».

Esa misma grasa es la que da el toque final a los panes brioche artesanales que acompañan las hamburguesas. «Para hornear los panes se ajusta al 50 % entre mantequilla y grasa, buscando una textura exacta, un brillo natural que no enmascara, sino que acompaña», añade.

Un nuevo templo de carne

Pero Pawel no se detiene, como buen maestro carnicero de vocación, sabe que el fuego exige tiempo, pero también mirada a largo plazo. Por eso su nuevo proyecto ya tiene nombre, intención y hasta aroma: Showroom by La Brasa.

Un espacio que será carnicería, cafetería y parrilla al mismo tiempo donde se podrá elegir el corte en el mostrador, llevarlo a casa o pedir que se lo cocinen al momento en brasas visibles, con mesas para disfrutarlo sin prisas.

Vitrina con carne premium de La Brasa Steak y Tapas / Andrés Cruz

Fidelidad al origen animal

«Queremos que el cliente entienda lo que está comiendo, que vea lo que hay detrás de un buen producto», cuenta. Se trata de ser fieles a lo esencial. Por eso siguen trabajando con proveedores de confianza, en concreto, con fincas que cuidan al animal como parte de una cadena de respeto.«Nadie va a poner tanto corazón como tú mismo», dice Pawel, recordando los meses en que no pudo estar en cocina por problemas de salud.

Aún hoy, con una carta repleta de cortes premium y una clientela fiel que llena Santa Brígida cada fin de semana, sigue creyendo que lo más importante es saber mirar una pieza de carne con humildad. «Solo necesita fuego, tiempo y respeto si es buena», resume. Y en esa frase, como en cada chuletón que sale de su parrilla late la esencia de un local donde el producto y el sabor hablan por sí solos.