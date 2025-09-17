Más allá de Stonehenge: el pueblo milenario de Canarias donde disfrutar del solsticio de verano perfecto

El solsticio de verano invita a buscar lugares “con alma” donde la luz se convierte en protagonista: círculos de piedra que amanecen alineados, cuevas donde un rayo recorre símbolos antiguos, cimas volcánicas que miran al horizonte y latitudes árticas donde el sol no se pone.

Más que un espectáculo, es un cruce entre astronomía y tradición, con comunidades que, desde hace milenios, marcan con piedras, pasillos y miradores el punto más alto del sol y que en Gran Canaria tiene un inmejorable exponente.

A tres kilómetros de Telde y a unos 300 metros de altitud, la Montaña Bermeja alberga el complejo troglodita de Cuatro Puertas, un conjunto de cuevas artificiales excavadasen toba volcánica que ocupa prácticamente toda la montaña.

El núcleo más icónico es la Cueva de Cuatro Puertas, una gran estancia excavada con cuatro accesos orientados al noreste. Frente al pórtico se aprecian hoyos de poste, señal de que antiguamente pudo cerrarse con estructuras ligeras.

Todo un "barrio"

El conjunto incluye además un almogarén, la Cueva de los Papeles, Los Pilares, un auténtico “barrio” troglodita con estancias de habitación y nichos de almacenamiento, La Audiencia y una cantera de molinos para extraer muelas.

Si bien no hay una datación arqueológica directa publicada para el complejo, los especialistas coinciden en que estuvo en uso en los siglos inmediatamente previos a la conquista castellana (finales del XV).

Además, un estudio arqueoastronómico sobre el signo del almogarén propone que ese grabado concreto se trazó hacia comienzos del siglo XI d.C.. Con esos mimbres, hoy se maneja un marco razonable de entre 600 y 1.000 años de antigüedad para el conjunto, algo más si se tiene en cuenta ese signo en particular. Fue declarado Bien de Interés Cultural el 25 de mayo de 1972.

Yacimiento de Cuatro Puertas en Gran Canaria / WIKIPEDIA

En la actualidad

Cuatro Puertas ha llegado hasta la actualidad marcado por el tiempo y por la acción humana. La toba volcánica, blanda y fácil de tallar, se erosiona con el viento y la lluvia.

A ello se suman las huellas del uso ganadero tradicional y algunas intervenciones del siglo XX, cuando incluso sirvió de escenario de cine.

Tras el rodaje de Tirma (1954) en Telde y otros puntos de la isla, vecinos y divulgadores han señalado rebajes y “arreglos” en la roca que hoy alimentan un debate patrimonial sobre dónde termina la conservación y empieza la alteración.

Cada junio, para el solsticio de verano, se organizan visitas guiadas que revalorizan el conjunto. En esos días suele difundirse un efecto lumínico en la gran sala que muchos consideran como parte del atractivo del lugar.

Sin embargo, distintos trabajos divulgativos y fichas técnicas matizan que esa “puesta en escena solar” puede haberse apoyado en modificaciones modernas de paredes y suelos.

Yacimiento de Cuatro Puertas / Villagrancanaria.com

Qué es exactamente

Cueva de Cuatro Puertas (la “gran sala”) : caverna de unos 17×7 m orientada al noreste, con cuatro bocas que dan a un único espacio. En el umbral hay al menos una veintena de hoyos que delatan cierres perimetrales antiguos.

: caverna de unos 17×7 m orientada al noreste, con cuatro bocas que dan a un único espacio. En el umbral hay que delatan cierres perimetrales antiguos. Almogarén (zona alta) : plataforma ritual en la cumbre, asociada en la etnohistoria insular a libaciones y ofrendas .

: plataforma ritual en la cumbre, asociada en la etnohistoria insular a . Cueva de los Papeles (ladera S) : cámara circular con triángulos grabados , motivo que la bibliografía local relaciona con la fertilidad .

: cámara circular con , motivo que la bibliografía local relaciona con la . Los Pilares (ladera S) : conjunto de cuevas comunicadas por rampas, pasillos y pequeños túneles; reúne hogares, nichos, asientos y huecos para vigas , indicios de usos residenciales y de almacenamiento .

: comunicadas por rampas, pasillos y pequeños túneles; reúne hogares, nichos, asientos y , indicios de usos . La Audiencia y Cantera de molinos: estancias multifuncionales (reposo, cocinas, silos, granero) y frente de extracción de muelas para molinos.

Cuatro Puertas resume las tres funciones clave de los asentamientos trogloditas canarios: habitar, guardar y ritualizar. Su accesibilidad (a 5–6 km del aeropuerto de Gando) y la lectura del paisaje desde la ladera S, con dominio visual de la costa, explican su valor estratégico y simbólico. Es, además, uno de los conjuntos de cuevas artificiales más emblemáticos de Gran Canaria y un reclamo para todos los que deseen conocer los parajes más espectaculares de la isla.