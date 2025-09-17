La Guardia Civil, a través de los agentes de la unidad del Seprona, el Cabildo de Gran Canaria, mediante sus agentes de Medio Ambiente, y la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana intensifican las labores de vigilancia y prevención en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas con el objetivo de proteger uno de los espacios naturales más valiosos y frágiles del archipiélago. El operativo, que se encuentra activo desde hace dos semanas, volvió a desplegarse ayer en la zona con el objetivo de preservar este ecosistema singular frente a acciones que puedan poner en riesgo su conservación.

Las patrullas, de forma conjunta, cuentan con el apoyo de drones de vigilancia, vehículos tipo quad y motocicletas, lo que permite una mayor cobertura y capacidad de respuesta en un entorno de difícil acceso como el de las Dunas de Maspalomas. La Policía Local de Telde también colaboró en ocasiones pasadas con sus drones.

Drones y quads vigilan las dunas ante un aumento de infracciones | ANDRÉS CRUZ

Este refuerzo tecnológico y logístico permite a los agentes acceder a zonas que, de otro modo, serían complicadas de vigilar, y además facilita una supervisión más efectiva del territorio. Aunque el dispositivo no será permanente, se mantendrá de forma puntual y periódica, especialmente en fin de semanas y en temporadas de mucha afluencia en el lugar.

La presión de turistas y locales que incumplen los senderos delimitados es creciente. Según fuentes de la Guardia Civil, se estima que alrededor de 500 personas accedan, en días festivos y fin de semanas al espacio protegido, sobre todo, a la hora del atardecer, momento en el que la belleza del paisaje atrae a numerosos visitantes.

En las últimas décadas se ha hecho evidente el deterioro del sistema dunar y, como consecuencia, existe una pérdida constante de arena, causado por el tránsito descontrolado de personas por la zona. A pesar de la cartelería existente y de las cuerdas que delimitan el camino, muchos de los visitantes hacen caso omiso a las indicaciones.

El consejero de Medioambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, asegura que, desde que se puso en marcha el dispositivo, ha habido un efecto disuasorio. «Hemos intentado fomentar la colaboración entre instituciones, el municipio y la Guardia Civil para controlar un espacio tan grande como el de las dunas, que tiene 400 hectáreas», explica.

El objetivo del despliegue de agentes en la zona no es sancionar sino, por el contrario, concienciar. «Si hay alguna persona despistada caminando por donde no se debe, se le reubicará y no pasará nada pero, lo que no se puede permitir, es el mogollón de gente que se ve en los vídeos de redes sociales», destaca. Esta colaboración interinstitucional es clave para conseguir una gestión eficaz y sostenible del área protegida.

En el punto de mira

La zona de Los Tarajales es otro de los lugares que está en el punto de mira de los agentes que colaboran en el dispositivo debido a que, en los últimos años, se han contabilizado cuatro conatos de incendios ocasionados por colillas de cigarros. Estos incidentes ponen de manifiesto la vulnerabilidad del espacio ante comportamientos negligentes, que podrían derivar en consecuencias graves para el entorno natural y la seguridad de la población. La Guardia Civil recuerda que las infracciones más graves, como alterar el entorno o hacer fuego con grave riesgo, se castigan con multas de entre 6.000 y 600.000 euros. La infracciones más leves como, por ejemplo, transitar fuera de las zonas permitidas sería una infracción cuyo importe oscila entre los 150 y 600 euros.

Además del refuerzo de agentes para controlar las infracciones, próximamente se llevará a cabo la instalación de cámaras de vigilancia y nueva señalética para mejorar la protección y concienciación de los visitantes. «Eso es lo próximo que instalaremos en la zona», insiste Brink, quien destaca que estas medidas tecnológicas contribuirán a una vigilancia más eficiente y a una mayor educación ambiental para los usuarios del parque natural. La intención es que estas acciones complementen el trabajo de los agentes sobre el terreno y ayuden a evitar daños al ecosistema.

«La conservación de las Dunas de Maspalomas depende de la implicación de todos», concluye el consejero, quien también recuerda que utilizar de manera responsable el lugar es clave para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando del espacio natural de la Isla.