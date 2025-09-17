Educación busca un nuevo solar para construir el nuevo FP de Arucas

La primera piedra se puso en septiembre de 2018, y estaba previsto que la obra acabara en verano dos años después. Sin embargo, discrepancias con la empresa que ganó el concurso paralizó los trabajos cuando apenas se habían levantado los cimientos, hasta terminar pleiteando en los juzgados. La consejería de Educación busca ahora de la mano del Ayuntamiento de Arucas un emplazamiento alternativo para el nuevo instituto de formación profesional, después de que las obras de la circunvalación del casco (GC-20) que se están ejecutando en estos momentos se hayan comido parte del terreno disponible.

Siete años después del comienzo de los trabajos, en los terrenos no se ha movido ninguna piedra más. Los mismos bloques de hormigón que se colocaron entonces para los cimientos siguen siendo visibles entre la circunvalación y la trasera del cementerio del casco de Arucas.

400 alumnos

Este terreno lleno ahora de maleza debía haber albergado desde hace un lustro el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Arucas, con capacidad para unos 400 estudiantes.

La consejería de Educación señala que está a la espera de que el ayuntamiento proponga una nueva parcela para acometer la construcción del centro de formación profesional.

El concejal de Urbanismo, Sebastián Guerra, señala que el municipio cuenta con emplazamientos alternativos para su reubicación, aunque hasta el momento no se ha tomado una decisión. En cualquier caso, añadió que el municipio va a colaborar para conseguir que se termine construyendo en Arucas.

Educación había previsto que en el centro se impartieran clases de las familias profesionales de Energía y Agua, Instalación y Mantenimiento e Informática y Comunicaciones, con oficios como la fontanería, la albañilería y del sector servicios (administrativos, comercio y gestión turística). Según se anunció en momento, el objetivo era cubrir la demanda especializada de la comarca, como es el caso de Valleseco, Teror, Firgas, Moya, Guía, Gáldar y hasta Agaete, ya que en la comarca norte «existe un déficit importante».

22 meses

La obra fue adjudicada por 3.658.885 euros a la empresa Proyecon Galicia S.A. Y, tal y como publicó este periódico, en septiembre de 2018 se puso la primera piedra al edificio, con un periodo de ejecución de 22 meses. Iba a contar con tres plantas: una bajo la rasante perimetral de la parcela y dos sobre la rasante de la calle, por lo que quedarán a la vista tan solo dos plantas, sin superar la altura de ocho metros.

El proyecto se paralizó por una «concatenación de problemas» desde su inicio. El primero de ellos se debió a unas palmeras, que tuvieron que ser trasladadas. Más adelante se produjo un vertido de aguas pluviales desde el cementerio de Arucas, que linda con la parcela. Este problema generó el parón de las obras para tratar de solventar las filtraciones. Por este motivo, la constructora solicitó una indemnización. Y también surgieron inconvenientes para la retirada de tres postes eléctricos.

Cuando apenas se había ejecutado un 6% de los trabajos, las discrepancias entre la Consejería y la contrata terminaron por bloquear su construcción.

"Falta de confianza"

Según explicó en su momento, el Ejecutivo autonómico perdió «la confianza» en la empresa adjudicataria. A principios de 2019 el proyecto acumulaba ya un retraso de seis meses, a los que se sumaron cuatro meses más -hasta abril- porque la dirección facultativa detectó supuestos fallos en la construcción del hormigón ciclópeo para los micropilotes. Unos errores que el contratista negó.

La Consejería calificó de «graves» los problemas, por lo que se le comunicó a la empresa que solventara la situación antes de seguir adelante. La empresa paró los trabajos en enero de 2019.

Hasta abril, los técnicos autonómicos no observaron ningún movimiento en la parcela y, a partir de ese mes, la compañía reanudó los trabajos, aunque sin haber modificado el hormigón ciclópeo, ya que entendían que no había ningún inconveniente. Eso provocó reticencias entre las dos partes, lo que llevó a la cancelación final.

Ahora el Ayuntamiento de Arucas y Educación buscan una alternativa, ya que la obra de la circunvalación se ha expandido sobre los terrenos en los que se iba a construcción el centro de FP, por lo que se ha optado por un nuevo emplazamiento.