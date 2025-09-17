La eliminación del mamotreto de Santa Brígida acumula un nuevo retraso de dos o tres meses

La eliminación del mamotreto de Santa Brígida acumulará un nuevo retraso de “dos o tres meses”. El Ayuntamiento satauteño se ha visto obligado a reiniciar el concurso de proyectos para la creación de Gran Canaria Central porque se ha detectado un error en el pliego de condiciones que podría dar lugar a futuras impugnaciones o recursos judiciales por parte de las empresas que no ganen la adjudicación de la propuesta para poner fin a los restos de esa edificación en el centro del pueblo.

El alcalde de Santa Brígida, José Armengol, y concejala de Urbanismo, María Lozano, ya han comunicado esa circunstancia a las 15 empresas que presentaron su candidatura a diseñar el proyecto de Gran Canaria Central sobre los restos del mamotreto y confían en que todas esas entidades vuelvan a concurrir. En muchos casos, explicaron ambos este miércoles, la modificación de los pliegos no afectará a la propuesta que entregaron para superar la primera fase del concurso, la de la solvencia técnica y económica.

El gobierno municipal calcula que el reinicio del concurso retrasará en dos o tres meses la resolución del concurso público y, por tanto, la adjudicación del proyecto y las obras, por lo que previsiblemente no podrán empezar hasta dentro de un año, en octubre de 2026.

En la carta remitida a las 15 candidaturas que se presentaron al concurso, Armengol y Lozano les comunican que “por razones de responsabilidad institucional y en aras a la seguridad jurídica, el Ayuntamiento ha acordado desistir del procedimiento y proceder a una nueva convocatoria del concurso, incorporando en el pliego la corrección correspondiente en el apartado de solvencia técnica relativo al perfil de Coordinador de Seguridad y Salud”.

La decisión municipal, argumentan, “responde a la necesidad de garantizar la correcta validez jurídica del procedimiento, en beneficio tanto de los licitadores como de la ciudadanía”, pues en el transcurso de la primera fase de revisión, y al verificarse la acreditación del perfil de Coordinador de Seguridad y Salud, se ha constatado que la exigencia recogida en el pliego —la posesión de un Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales— podía suponer una restricción de la concurrencia, al no contemplar otras titulaciones y habilitaciones legalmente reconocidas para el ejercicio de dichas funciones.

En consecuencia, detallan en la carta, “la redacción vigente podía derivar en exclusiones no ajustadas a derecho e, incluso, dar lugar a eventuales recursos administrativos o judiciales que comprometieran la continuidad y la validez del procedimiento”. En declaraciones a los periódicos, Armengol y Lozano recordaron que otros concursos públicos, como el del Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, han acabado en los tribunales de contratación o en los juzgados porque alguna de las empresas no elegidas impugna el resultado.

“Esta decisión -añaden- se adopta con el objetivo de salvaguardar la igualdad de oportunidades entre todos los participantes, así como de garantizar la máxima transparencia, concurrencia y eficacia en la tramitación del procedimiento. Somos plenamente conscientes del esfuerzo que comporta la preparación de la documentación requerida, y precisamente por ello queremos asegurar que dicho trabajo se desarrolle bajo condiciones de plena validez jurídica y con todas las garantías”.

El gobierno municipal invita expresamente a esas 15 entidades a presentar nuevamente su candidatura en el marco de la nueva licitación, que se publicará probablemente la próxima semana, “pudiendo reutilizar la documentación ya aportada, en tanto que la misma goza de carácter restringido y no ha sido objeto de filtración alguna, pudiendo ser utilizada nuevamente bajo el mismo lema, o bien, actualizarla si así lo estiman oportuno”.

“Con respeto, compromiso y responsabilidad profesional, les animamos a no dejar pasar esta convocatoria. Este concurso no es solo una licitación: es una llamada a la arquitectura con mayúsculas. Es una oportunidad para demostrar que los proyectos públicos pueden y deben ser espacios donde la calidad, el talento y la vocación de servicio se encuentren; donde la arquitectura transforme realidades y dignifique los espacios públicos”, concluyen Armengol y Lozano para animar a las 15 candidaturas a concursar de nuevo. Tampoco descartaron que se presenten más entidades, pues la convocatoria anterior coincidió con los meses de verano y vacaciones.

Entre todas las candidaturas, las 10 que presenten mejores requisitos de solvencia técnica y económica serán invitadas a presentar una propuesta previa de diseño de Gran Canaria Central. Un jurado, aún no formado, analizará esa decena de trabajos y determinará el ganador del concurso del proyecto, para después proceder a la licitación de las obras.