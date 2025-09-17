Entre espuma y batucadas: estos son los días que no querrás perderte porque en Gran Canaria el fin de semana es una fiesta sin descanso
La creadora de contenidos Tania Pyetku desvela los mejores planes del 18 al 21 de septiembre para todas las edades
En Gran Canaria, septiembre se resiste a terminar. El verano aún late en las plazas, las playas y los barrios que se visten de fiesta este fin de semana. Desde conciertos con sabor canario hasta ferias gastronómicas frente al mar, del 18 al 21 de septiembre la isla se llena de música, tradición y espuma literalmente.
La creadora de contenido Tania Pyetku, conocida por compartir cada semana los mejores planes, ha preparado una agenda que reúne lo mejor de cada municipio. Y hay para todos, desde familias, jóvenes, hasta amantes de la gastronomía, de las verbenas, de la cerveza y del buen ritmo.
Melenara: tapas, vino y música
- El sábado 20 de septiembre,Melenara se convierte en el epicentro del maridaje y la música. Desde las 19:30 horas, un pasacalle con batucada anunciará la Noche de Maridaje, una cita que se extenderá hasta la medianoche.
- A las 20:00 horas, el nuevo parque acoge una feria gastronómica con tapas y vinos kilómetro cero, donde diferentes locales de Telde servirán delicias elaboradas con producto local.
- La noche continúa con un paseo luminoso de elementos marinos y música ambiental, y culmina a las 22:30 horas con un concierto doble de saxofón y violín en directo, ideal para brindar frente al mar.
Sardina de Gáldar: Vará del Pescao
- El sábado, desde las 12:00 hasta las 23:30 horas, Sardina celebra su tradicional Vará del Pescao, con pasacalles junto a la Banda Archipiélago, festival, DJs y fiesta de la espuma.
- El domingo 21,la fiesta continúa con pasacalles y una exposición de coches desde las 10:00 horas. A las 12:00, comienza el Festival Sardina Viva, con castillos hinchables acuáticos, talleres, más espuma y actuaciones de DJ Yeray, Kimera y Paula Ojeda y Son del Caney hasta las 18:30 horas.
Arucas: tapas y cervezas del mundo
- El viernes 19, Arucas inaugura su fin de semana con cata comentada de cervezas, apertura de locales gastronómicos y conciertos de El Último que Cierre y Kiliean Vieira.
- El sábado 20, desde las 12:00 horas, se celebra el Festival Cervezas del Mundo, con 20 variedades para degustar, catas guiadas y música durante todo el día.
- El domingo, la jornada cierra con un tardeo musical: a las 16:00 horas actúa Son Aldea, y a las 18:00 horas, el grupo Buena Vibra.
Las Palmas de Gran Canaria: DJs, bandas y fuegos artificiales
- El sábado, la capital grancanaria celebra su Fiesta Joven, con una noche de DJs, conciertos y actuaciones de bandas como La Polvareja, Tacones Rojos y Los 600, cerrando la velada con un espectáculo pirotécnico.
San Mateo: tradición, romería y verbena hasta el amanecer
- El viernes 19, San Mateo vive una noche de teatro costumbrista, concierto de Tonny Tun Tun y verbena hasta las 4:00 de la mañana.
- El sábado, los bailadores herreños entrarán a la iglesia en procesión, seguida por la tradicional romería y verbenas con Orquesta Archipiélago, Star Music y La Mecánica by Tamarindos.
Valsequillo: Pub Miguelón, misterio y diversión por edades
- El jueves 18, el Pub Miguelón abre su tradicional espacio en el mercadillo municipal con decoración misteriosa. A las 19:30 horas, hay sesión para jóvenes de 12 a 17 años, y a partir de las 22:00 horas, para mayores.
- El viernes 19, se reserva la noche para mayores de 30 años, con fiesta desde las 22:00 horas.
