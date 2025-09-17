La huelga del transporte interurbano colapsa la estación de San Telmo

La huelga general del transporte interurbano por carretera en la provincia de Las Palmas arrancó este miércoles en Gran Canaria y se mantiene desde el pasado lunes en Fuerteventura y Lanzarote, como respuesta de los trabajadores del sector al estancamiento en las negociaciones del convenio colectivo provincial.

Desde primeras horas de la mañana, la estación de guaguas de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, ofrecía una imagen desoladora. Los andenes permanecían prácticamente vacíos de vehículos, mientras las colas de usuarios se alargaban sin cesar. La espera, marcada por la incertidumbre y el malestar, reflejaba el impacto directo de una protesta que amenaza con paralizar gran parte de la movilidad entre municipios.

Cuando el reloj marcó las 09:30 horas, un mogollón de trabajadores y conductores de la empresa se comenzaron a concentrar en el meridiano del lugar. Agitaban banderas de diferentes sindicatos, tocaban pitos y gritaban al unísono "queremos un transporte de primera". Todos clamaban un convenio provincial del sector en vez de los de empresa que existen actualmente y, además, igualar las condiciones salariales, laborales y técnicas en los contratos de las tres islas que tiene Global en Las Palmas de Gran Canaria.

Primera jornada de huelga de los guagüeros del transporte interurbano en Gran Canaria / José Carlos Guerra

Santiago Domínguez, el coordinador de carreteras de Comisiones Obreras de Canarias, destaca que en una jornada laboral suele haber alrededor de 400 conductores y que este miércoles, como máximo, han ocupado su puesto de trabajo 315. "Cubrimos, como máximo, el 75% de los servicios mínimos", informa.

Habrá ampliación.