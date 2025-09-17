Lavandería El Romeral se une al Fin de Semana Mundial del Bienestar 2025

Lavandería El Romeral, empresa pionera en el sector de lavandería industrial en Canarias, consolida su apuesta por la salud, el bienestar y la responsabilidad social al participar activamente en el Fin de Semana Mundial del Bienestar 2025.

Este evento de alcance internacional reúne cada año a millones de personas, empresas y organizaciones en más de 160 países, promoviendo hábitos saludables y actividades gratuitas dirigidas a toda la comunidad.

Un evento global para promover el bienestar

El evento se celebrará los días 19, 20 y 21 de septiembre. El World Wellness Weekend invita a miles de locales y empresas a abrir sus puertas, ofreciendo actividades gratuitas y experiencias destinadas a redescubrir estilos de vida saludables tras el verano—considerado el "nuevo enero" para los propósitos de bienestar anual.

La edición de 2023 contó con la participación de 9.700 sedes en 155 países y una audiencia de 34 millones de personas, cifras que en 2025 apuntan a ser superadas gracias al entusiasmo de iniciativas como la de Lavandería El Romeral.

Más información en la web oficial: world-wellness-weekend.org/es.

Pilares para una vida equilibrada

El evento contará con la participación de 17 expertos que ofrecerán 17 ponencias en torno al bienestar integral y el desarrollo humano.

Entre los temas a exponer los días 19 y 20 de septiembre, destacan:

Nutrición saludable.

Prácticas de bienestar, como yoga y aqua tao.

Actividades de grupo orientadas al trabajo en equipo y team building.

Exposición de arte como herramienta de inspiración y conexión.

Charlas sobre comunicación efectiva, gestión del tiempo, empatía y gestión de emociones, entre otras

Es el segundo año donde Lavandería El Romeral se convierte en anfitrión de un espacio de aprendizaje y disfrute que busca inspirar estilos de vida equilibrados y conscientes.

Encuentra actividades cerca de ti en wellmap.es.

Actividades gratuitas y abiertas para todos

Durante el Fin de Semana Mundial del Bienestar, Lavandería El Romeral organiza sesiones de fitness, yoga, talleres de relajación, prácticas de mindfulness y charlas informativas, sumándose a la agenda global del evento. Estas actividades son abiertas y gratuitas, permitiendo que cualquier persona, sea parte del personal, familias o residentes de la zona, participe sin barreras económicas.

El resto del año, a través de la plataforma wellmap.org, es posible descubrir clases regulares, eventos y promociones especiales ligadas al bienestar en toda Canarias y a nivel internacional.

Impacto social y alineación con los ODS

La participación de Lavandería El Romeral en esta cita global va más allá de la mera promoción de hábitos saludables; está estrechamente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente el ODS 3: "Buena Salud y Bienestar para Todos". World Wellness Weekend implica a más de 60 asociaciones y federaciones profesionales, 30 alcaldes y 6 secretarías de Turismo y Salud, extendiendo la responsabilidad social corporativa a todos los niveles.

El evento se sostiene como una iniciativa pro bono, donde empresas como Lavandería El Romeral asumen el compromiso de liderar y facilitar cambios positivos en su entorno, mostrando que las empresas pueden y deben ser motores de transformación social. Organizar y fomentar actividades de bienestar implica reducir el sedentarismo, la obesidad y la ansiedad, retos críticos para la salud colectiva hoy en día.

Canarias: ejemplo de hospitalidad y resiliencia

Desde el archipiélago canario, Lavandería El Romeral se consolida como referente en la integración de políticas de bienestar, hospitalidad responsable y promoción de la salud dentro y fuera de la empresa.

En línea con la filosofía de World Wellness Weekend, la compañía muestra que el bienestar no sólo es una tendencia sino un valor estratégico para la sostenibilidad, la cohesión y la productividad en las empresas locales.

Invitación a participar y compartir

En esta edición, el evento anima a todos los asistentes a compartir sus experiencias en redes sociales con los hashtags #worldwellnessweekend, #wellnessforall, #wellfluencer y #wellnessbeyondborders, multiplicando así el alcance y el impacto de las actividades en Canarias y el mundo.

Para inscribirse o buscar actividades, accede a: