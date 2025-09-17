Mosqueante: El Muelle de Arinaga sufre una plaga de moscas

Los pesqueros y usuarios de la costa del sureste de Gran Canaria están mosqueados con la situación que están viviendo junto a unos insectos un tanto incómodos. Una plaga de moscas se ha adueñado de las cercanías del mar y están dibujando un paisaje digno de película de terror.

La principal sospecha de por qué estos dípteros se han multiplicado en los últimos días por los municipios del sureste se debe a la aparición de unas latas de atún que están abandonadas en el Muelle de Arinaga.

Desconcierto

Normalmente el almacenaje de compost en el Muelle atrae a las moscas se ha concebido su presencia como una situación cotidiana. Sin embargo, lo que se vive en las últimas horas es cuando menos anómalo.

Aun así, fuentes consultadas indican que el pasado fin de semana se procedió a fumigar el Muelle de Arinaga y que no había tanta cantidad de estos insectos voladores a los que tendrán que enfrentarse ahora los pesqueros de la zona cuales Mosqueteros.