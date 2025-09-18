10 días para adjudicar los hoteles de Taurito a Lopesan tras ganar la puja

Alberto López Villarrubia, magistrado de los Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria , ha dado un plazo de 10 días a la administgración del principal concurso de acreedores del grupo Santana Cazorla, el que afecta a los hoteles de Taurito, para que se tramite la confirmación de la adjudicación provisional de los cinco lotes de bienes subastados a favor de los adjudicatarios Isla Marina y Lopesan Touristik (1a 4) y Servatur (5), que ganaron la puja.

«Requerir a la administración concursal para que lleve a cabo todos los trámites necesarios para el otorgamiento de las preceptivas escrituras de venta», se lee en el auto judicial. «La administración concursal dispone de un plazo de diez días desde la notificación de esta resolución para atender este requerimiento».

La representación legal d Isla Marina, del grupo Lopesan, solició al juzgado que los administradores concursales fueran requeridos para que se tramite «con urgencia» el otorgamiento de las escrituras de una subasta resuelta en julio, y que espera esos trámites para que los acreedores puedan cobrar el 100% de sus créditos. Entre los acreedores que esperan cobrar tras la adjudicación están el FOGASA, la Sareb, el ayuntamiento de Mogán, Banco Santander, Agencia Tributaria, Banca March, Caixabank, Agencia Tributaria Canaria, Seguridad social, Frutas Gutiérrez, Ifa Canarias y Etika Food, entre otras.

La puja por los hoteles de Taurito, una vez adjudicada, permitirá a los acreedores cobrarde sus intereses a la concursada Mar Abierto (Santana Cazorla). La empresa Isla Marina, del grupo Lopesan, se ha hecho con los establecimientos Lago, Valle, Costa en Taurito y el Hotel las Tirajanas, locales comerciales y dos suelos en Meloneras tras un desembolso que supera los 96,6 millones. El quinto lote fue Servatur, que se queda con suelo en Arguineguín. La decisión ya está comunicada desde el 18 de julio, a la espera de que el juez emita el auto de adjudicación. el pasado 12 de septiembre los abogados de Isla Marina presentaron al juez el escrito pidiendo la adjudicación y el magistrado ha formado el auto que suscribe la petición con fecha de ayer, 17 de septiembre, a patir del que fija los 10 días.

La puja más alta en la subasta ha sido por el lote uno que incluía 615 habitaciones entre los tres hoteles que posee Mar Abierto en Taurito, que cuentan con entre tres y cuatro estrellas y el Hotel de las Tirajanas en régimen de concesión administrativa. El lote dos comprende 26 fincas registrales de locales comerciales con terraza en la Playa de Taurito. El tercer bloque lse incluye un suelo en Maspalomas con características de urbanizable programado y uso como apartahotel u hotel bungalow. De 11.906 metros cuadrados con una edificabilidad de 6.090 metros cuadrados. Y el lote 4 incluye otro suelo urbanizable programado con uso como apartahotel u hotel bungalow. El requerimiento presentado por Isla Marina deja claro que espera tener la propiedad de los primeros lotes «con absoluta y total independencia del devenir futuro de la subasta de los lotes 6 y 7 aún pendientes».