Una alfombra floral por primera vez para Las Marías de Guía

La Fiesta de Las Marías de Guía está cargada de respeto por la pureza del denominado voto de Vergara, que hicieron en su momento los ciudadanos a su patrona por salvarles de una plaga. Después de 214 años pocos han sido los cambios que se han ido incorporando al programa. Pero en esta edición se va a vivir un acontecimiento inédito, como es la confección de una alfombra de flores naturales de unos 25 metros cuadrados que pisará este sábado la imagen de la Virgen durante la bajada de la rama a la iglesia matriz.

Guía vivirá nuevamente este fin de semana Las Marías, una de las celebraciones populares más antiguas y de mayor tradición de la Isla, cuyo origen se remonta al año 1811. La fiesta fue una respuesta en forma de agradecimiento a la Virgen de Guía por haber hecho «el milagro» de salvarles sus cosechas del azote de la cigarra, gracias aun lluvia torrencial que acabó con la plaga tras sus plegarias.

Bien de Interés Cultural

Y con el tiempo, esta fiesta que preservan los propios ciudadanos agrupados en Los Mayordomos, ha sido reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC), premio Roque Nublo de Plata del Cabildo y Medalla de Oro de la ciudad.

Desde entonces, el pueblo ha cumplido con su compromiso, tratando de conservar la pureza general de sus orígenes. Pero, este año se va a producir una aportación innovadora, como es la confección de una alfombra de flores de unos siete metros y medio de largo y unos 3,5 metros que ocupará el ancho de la calzada en su zona baja de la calle Luján Pérez, casi en la esquina con la calle Santiago Betancort Brito.

Detrás de esta iniciativa del manto vegetal está Massimo Lanticina, un italiano que se asentó hace un año en el pueblo, y que ha querido aportar un granito de arena de la mano de Los Mayordomos y el apoyo de la Asociación de Alfombristas de Arucas con una tradición que en Guía se limitaba hasta ahora a al Corpus, pero que en su Italia natal es habitual al paso de las imágenes religiosas. Además, en esta edición coincide con la subida y posterior bajada a San Roque de la imagen religiosa el sábado, durante la rama.

Pinocha y café

El dibujo floral elegido mantiene básicamente la esencia de la imagen promocional de la fiesta, sobresaliendo la ‘M’, la corona y la cigarra, que se hará en una proporción mayor en este último caso a la imagen original para que destaque. Y para decorarla se usará pinocha triturada y café.

El diseño escogido es fruto de dos semanas de bocetos y pruebas.

Massimo Lanticina, que cuenta con el apoyo de los Alfombristas de Arucas, una asociación de la que forma parte, usará como manto césped cortado en las zonas ajardinadas de San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Gáldar, flores de crisantemos blancas y amarillas, cerril, hojas de plataneras trituradas, madera picada, flores de mundo y otros restos vegetales, ya que es uno de los compromisos adquiridos con los organizadores para su confección.

La realización se iniciará sobre la una y media del sábado, y se prolongará unas tres o cuatro horas, aunque contarán con muchos vecinos de Guía y miembros de la Asociación.

Massimo Lanaticina agradece el apoyo de Los Mayordomos, como custodios de esta fiesta, que dieron el visto bueno a este proyecto, que solo aspira a aportar un granito de arena a una celebración muy arraigada entre la población, siendo también partícipes de su ubicación.

«Solo pretendemos que sea una fiesta más lucida y que haya una mayor participación del pueblo. Esta es una de las fiestas más tradicionales, y respetamos la tradición original. Por eso, esta es una pequeña aportación más, y como nos dicen: es bueno que cada uno aporte lo suyo», señala Massimo Lanaticina, que se ha apoyado para su realización en el presidente del colectivo de este arte efímero de Arucas, Ángel Marrero.

Siempre está la primera vez

Y resalta cuando, se le pregunta cómo surgió esa idea, que «¿por qué no hacerlo aquí, cuando es algo muy habitual en las procesiones en Italia? Creo que siempre hay una primera vez para todo, y no solo tiene que ser una vez al año con motivo el Corpus Christi».

Lanaticina compara también esta propuesta con la costumbre en Guía de decorar durante estos días de Las Marías las fachadas de las viviendas con panes, utensilios antiguos, mantas y flores, dentro de un ejemplo de respeto y devoción.