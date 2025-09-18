Un clima insólito de 40 grados, lluvia, calima y tormentas recibe al otoño en Canarias

El Archipiélago canario despide el verano y da la bienvenida al otoño con la insólita meteorología de los últimos días, en la que se combinan temperaturas máximas cercanas a los 40 grados centígrados, calima, alta humedad, lluvias ocasionales en las zonas más secas de Fuerteventura, tormentas en las cumbres y una sorprendente granizada en la localidad grancanaria de Fontanales.

Las costas del oeste y el sur de Gran Canaria y La Gomera superaron este jueves los 39 grados en otro episodio de calor y polvo en suspensión que se prolongará todo el fin de semana, aunque se espera que desde el sábado se inicie un moderado descenso de los termómetros.

Las altas temperaturas ponen este viernes en aviso naranja (riesgo importante) a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y la mitad sur de Gran Canaria, entre las 11.00 y las 20.00 horas, con máximas que alcanzan o superan los 37 grados, además de una calima que limita la visibilidad a 3.000 metros y afecta en especial a medianías y cumbres orientadas al sur. En el resto del Archipiélago se mantiene el aviso amarillo de los días precedentes, por máximas de 34 a 36 grados.

El aviso amarillo se extiende a toda la jornada del sábado, lo que augura un fin de semana de bochorno en costas y medianías, por debajo de los 1.300 metros de altitud sobre el nivel del mar, además del polvo en suspensión y la posibilidad de tormentas con algún chubasco en las islas más montañosas.

La localidad de Tasarte registra una máxima de 39,5 grados y de noche no baja de 28,6

El calor no da tregua y varias localidades de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura amanecieron este jueves con los termómetros por encima de los 30 grados, registros poco habituales en esta época del año y similares a las olas de calor de julio o agosto. Las dos estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el municipio de La Aldea registraron los valores más altos hasta mediodía, 39,5 grados en Tasarte y 38,3 en el casco urbano. En la costa de San Bartolomé de Tirajana también se disparó el mercurio en comparación con los días previos, con 38,6 en El Matorral y 38,5 en Playa del Inglés

Las noches también fueron cálidas, casi en valores de tórridas o tropicales. Así, la temperatura mínima no bajó de los 28,6 grados en la estación de la Aemet en Tasarte, 28,2 en La Suerte de Agaete, 27,9 en Agüimes o 27,0 Tinajo.

Bañistas en la playa de Las Canteras este jueves / José Carlos Guerra

Paradójicamente, las estaciones de la Aemet en el sur de Fuerteventura, las de Gran Tarajal y Pájara, registraban a primera hora de la mañana las temperaturas más elevadas de Canarias y también las únicas precipitaciones a esa hora, algo menos de un litro por metro cuadrado. Por la tarde llovió en las cumbres de Tenerife, donde se recogieron 1,4 litros en Izaña.

La predicción de la Aemet para este viernes es de intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales en la provincia occidental durante la madrugada. No se descartan tormentas ocasionales en zonas de interior de las islas centrales por la tarde. Se mantiene la calima, más significativa en medianías y cumbres, con las temperaturas en ascenso en zonas bajas y con pocos cambios en cumbres, alcanzándose los 34 grados en amplias zonas. Se podrán superar los 37 grados localmente en las islas más orientales y en el sur, este y oeste de Gran Canaria.