Meteorología
Un clima insólito de 40 grados, lluvia, calima y tormentas recibe al otoño en Canarias
La Aemet emite un aviso naranja por altas temperaturas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Archipiélago canario despide el verano y da la bienvenida al otoño con la insólita meteorología de los últimos días, en la que se combinan temperaturas máximas cercanas a los 40 grados centígrados, calima, alta humedad, lluvias ocasionales en las zonas más secas de Fuerteventura, tormentas en las cumbres y una sorprendente granizada en la localidad grancanaria de Fontanales.
Las costas del oeste y el sur de Gran Canaria y La Gomera superaron este jueves los 39 grados en otro episodio de calor y polvo en suspensión que se prolongará todo el fin de semana, aunque se espera que desde el sábado se inicie un moderado descenso de los termómetros.
Las altas temperaturas ponen este viernes en aviso naranja (riesgo importante) a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y la mitad sur de Gran Canaria, entre las 11.00 y las 20.00 horas, con máximas que alcanzan o superan los 37 grados, además de una calima que limita la visibilidad a 3.000 metros y afecta en especial a medianías y cumbres orientadas al sur. En el resto del Archipiélago se mantiene el aviso amarillo de los días precedentes, por máximas de 34 a 36 grados.
El aviso amarillo se extiende a toda la jornada del sábado, lo que augura un fin de semana de bochorno en costas y medianías, por debajo de los 1.300 metros de altitud sobre el nivel del mar, además del polvo en suspensión y la posibilidad de tormentas con algún chubasco en las islas más montañosas.
La localidad de Tasarte registra una máxima de 39,5 grados y de noche no baja de 28,6
El calor no da tregua y varias localidades de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura amanecieron este jueves con los termómetros por encima de los 30 grados, registros poco habituales en esta época del año y similares a las olas de calor de julio o agosto. Las dos estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el municipio de La Aldea registraron los valores más altos hasta mediodía, 39,5 grados en Tasarte y 38,3 en el casco urbano. En la costa de San Bartolomé de Tirajana también se disparó el mercurio en comparación con los días previos, con 38,6 en El Matorral y 38,5 en Playa del Inglés
Las noches también fueron cálidas, casi en valores de tórridas o tropicales. Así, la temperatura mínima no bajó de los 28,6 grados en la estación de la Aemet en Tasarte, 28,2 en La Suerte de Agaete, 27,9 en Agüimes o 27,0 Tinajo.
Paradójicamente, las estaciones de la Aemet en el sur de Fuerteventura, las de Gran Tarajal y Pájara, registraban a primera hora de la mañana las temperaturas más elevadas de Canarias y también las únicas precipitaciones a esa hora, algo menos de un litro por metro cuadrado. Por la tarde llovió en las cumbres de Tenerife, donde se recogieron 1,4 litros en Izaña.
La predicción de la Aemet para este viernes es de intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales en la provincia occidental durante la madrugada. No se descartan tormentas ocasionales en zonas de interior de las islas centrales por la tarde. Se mantiene la calima, más significativa en medianías y cumbres, con las temperaturas en ascenso en zonas bajas y con pocos cambios en cumbres, alcanzándose los 34 grados en amplias zonas. Se podrán superar los 37 grados localmente en las islas más orientales y en el sur, este y oeste de Gran Canaria.
El riesgo de incendio forestal en el norte de Gran Canaria baja a la cota de 200 metros
El Cabildo de Gran Canaria ha actualizado la alerta por riesgo de incendios forestales, activa desde el pasado lunes, y aumenta la franja de la isla donde se debe agudizar la prevención. La cota sobre el nivel del mar desciende de los 400 a los 200 metros en la zona norte, mientras que se mantiene en los 400 metros en la vertiente sur. Se espera que el episodio de calor se prolongue todo el fin de semana, por lo que la temporada de caza acumulará otros dos días - jueves y domingo- sin que los practicantes de esa actividad puedan salir al campo.
Esta revisión de la alerta, por la entrada de una masa de aire cálido, acompañada de calima y baja humedad ambiental, se debe a la constatación de un empeoramiento de la situación a causa del descenso de la cota de inversión, lo que significa que la capa seca de la atmósfera ha bajado hasta los 200 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. Se prohíbe el uso de fuego en los albergues, zonas de acampada y áreas recreativas, así como los fuegos artificiales en terreno forestal y en una distancia de 400 metros a su alrededor. Se cierran además senderos y pistas forestales.
- Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
- La histórica Bodega echa el cierre tras la marcha de la empresa de queseros
- El calor y el polvo en suspensión se mantienen hasta el fin de semana
- Los aguacates y los mangos vuelan en la feria de Mogán
- La huelga del transporte interurbano en Gran Canaria colapsa la estación de San Telmo
- Entre espuma y batucadas: estos son los días que no querrás perderte porque en Gran Canaria el fin de semana es una fiesta sin descanso
- Drones y quads vigilan las dunas de Maspalomas ante un aumento de infracciones
- Las 35 casas de San Mateo contarán con un sistema de aerotermia