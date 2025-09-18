El foro turístico de la Isla pone rumbo a la transformación digital

La palabra anglosajona ‘Overbooking’, usada en el ámbito turístico para referirse a la práctica de vender más billetes de avión o habitaciones de hotel de las que se disponen, toma en Gran Canaria otro sentido que le resta negatividad.

Overbooking Gran Canaria & Hosteltur Summit, que se celebró este año bajo el lema ‘Sentando las bases del futuro’, es un encuentro de profesionales, expertos y representantes de grandes marcas turísticas, que para Gran Canaria «no es un congreso más. Se ha convertido en un espacio necesario, casi imprescindible, para debatir, para pensar en voz alta y para proponer estrategias que mantengan viva algo tan delicado y a la vez tan poderoso: la marca Gran Canaria.

Esta representa nuestra identidad, nuestros valores comunes, nuestro territorio, nuestro paisaje, nuestro patrimonio tangible e intangible y la manera en que esta isla de apenas 1.500 kilómetros cuadrados se abre al mundo», como explicó el presidente del Cabildo Insular, Antonio Morales, en la apertura de esta nueva edición, la décima en 13 años, que ha contado con más de 700 personas inscritas, logrando así su récord de participación.

Antonio Morales destacó que hoy trabajan 404.600 personas, «un 37% más que en 2015»

Morales subrayó el papel que ha desarrollado el turismo «como la gran palanca de transformación histórica de Gran Canaria», y añadió que en la última década «hemos apostado, además, por un modelo turístico distinto. No por el crecimiento a cualquier precio, sino por el crecimiento cualitativo. Hemos buscado un turismo más sostenible, más diverso, que genere mayor valor añadido para nuestra gente». El presidente ofreció varios datos, como que el año pasado la Isla alcanzó un récord de 6.034 millones de euros en facturación turística. «La ocupación llegó al 81,5% y el turista que nos visita gasta cada vez más: hasta 171 euros por persona, un 35% más que hace apenas una década.

Todo ello sin aumentar la planta alojativa, demostrando que es posible crecer mejor y no solo crecer más. La diversificación ha sido real y municipios del interior, antes al margen de esta actividad, han visto crecer sus ingresos turísticos en un 66% desde 2019». Antonio Morales destacó que «hoy tenemos más empleo que nunca. 404.600 personas trabajando, un 37% más que en 2015. Y hemos reducido el paro en un 59%».

El presidente Antonio Morales, el conejero Carlos Álamo y Miguel Ángel Sanz, director de Turespaña. / JOSÉ CARLOS GUERRA

El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, recordó que el sector turístico internacional evoluciona constantemente, «y la clave del éxito y resiliencia de un destino como el nuestro está en la forma en que comunicamos con el turista, conectamos con nuestras audiencias y construimos relaciones duraderas con ellas», afirmó.

Álamo señaló que el Overbooking Gran Canaria & Hosteltur Summit de este año pone el foco en el papel del marketing y la comunicación como palancas estratégicas para diseñar el futuro. «Queremos responder a una gran pregunta: ¿Qué aprendizajes y estrategias de comunicación del pasado nos ayudarán a construir una propuesta de valor más relevante, sostenible y competitiva para los próximos 50 años?», preguntó.

Carlos Álamo: «La clave del éxito y resiliencia de un destino como el nuestro está en la forma en que comunicamos»

Por su parte, el director gerente de Turismo de Gran Canaria, Pablo Llinares, puso de relieve la resiliencia y la fortaleza del sector turístico, especialmente a raíz de la pandemia, cuando se llegó al cero turístico. «En cinco años, no solamente hemos recuperado la actividad, sino que estamos con cifras récord», destacó en uno de los espacios de diálogo compartido con Miguel Sanz, director de Turespaña, y Manuel Molina, director de Hosteltur.

El foro también es un lugar de encuentro de profesionales del turismo en el que intercambiar contactos y experiencias. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Esta nueva edición de la cumbre turística de Gran Canaria coincide con la conmemoración del 50 aniversario de la marca Turismo de Gran Canaria, que tuvo su origen en el Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria (CIT), creado en el año 1934.

Experiencias personalizadas

‘Del instante al recuerdo: cómo medir y potenciar la huella emocional de una experiencia turística’, a cargo de Javier Marín, director para el sur de Europa de Parques Reunidos; la exposicióndel caso Palladium Hotel Group de diseñar la propuesta de valor en hostelería transformando el negocio para conectar con el huésped, de Ana Morillo, general manager business Unit Palladium Hotel Group; el análisis de datos propios de Ávoris Insights, por Carlos Garrido, director de Comunicación y Marketing de Ávoris; además de diálogos sobre conectar pasado y futuro, pasando de vender sol y playa a construir un relato auténtico y personalizado para cada viajero o la innovación en la fidelización a través de la experiencia y el ‘lifestyle’, poniendo como ejemplo el caso del programa de fidelidad del grupo hotelero Accor, son algunas de las propuestas presentadas este año, en el que la Inteligencia Artificial (IA) también tuvo un protagonismo especial.

El verseador Yeray Rodríguez, acompañado por Luzmila Valerón demandaron, con su actuación musical, la necesidad de atender también al turismo cultural y las músicas y tradiciones de la Isla.