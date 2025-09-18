Mario Picazo: "Cada mes hay algo, que si hola de calor, que si granizada, que si dana... ¿Qué pasa? La meteorología vende"

Mario Picazo es uno de los rostros conocidos en las predicciones climáticas y profesor de cambio climático. Llegó a la isla para participar en el congreso Overbooking Gran Canaria.

¿Qué hace un meteorólogo en un foro de turismo como este?

La meteorología va muy ligada al tema del cambio climático. En los últimos años ha habido muchos eventos donde se habla de turismo sostenible. Entonces, en este caso, es más hablar de cómo se comunica el cambio climático y qué partido pueden sacar destinos turísticos de lo que está pasando con el clima.

¿Entonces, de alguna manera, está enfocado hacia el turismo sostenible?

Así es. El turismo sostenible es una marca que se está instalando en el sector turístico y que vende mucho. Es decir, que aparte de que Canarias sea hoy un buen destino también puede serlo muy atractivo por lo que ofrece, sobre todo climatológicamente y paisajísticamente hablando, y es porque las cosas se dan una forma determinada. Intentamos que sea un turismo que ofrezca un entorno natural, cuidado y con productos locales, donde las cosas se hacen de la forma más sostenible posible. Energéticamente hablando también se cuida ese aspecto, entonces todo eso, esos pequeños elementos sostenibles son una marca ya bien pegada al destino. Se han hecho encuestas en los últimos años donde se pregunta al viajero y el 70 % de la gente busca ya destinos sostenibles. Los meteorólogos también hablamos de que si los destinos tienen una meteorología cada vez más extrema o no, calor más intenso, más calima, huracanes potenciales, que no es el caso de Canarias. Pero quiere decir que eso se tiene que integrar dentro de lo que se ofrece al viajero para que sea transparente y para que sepa que va a un destino donde sí hay unos riesgos pero que está controlado.

Llega usted con calima

He venido como 30 veces a todas las islas y no he encontrado calima habitualmente, pero bueno, ha tocado la calima y la odio, o sea no me gusta nada. Con lo bonitas que son las islas sin calima.

¿Qué le parece Canarias como destino turístico?

Yo estoy enamorado. No soy de Canarias, pero si hubiera tenido que elegir un sitio para mi origen hubiera sido aquí. Primero porque soy de mar más que de tierra y Canarias ofrece todo lo que el viajero puede encontrar. Mira, estamos en Gran Canaria y te puedes subir al Pico de las Nieves o a la Vega San Mateo y estar ahí con el jersey puesto. Luego te bajas a Mogán o al norte, que cuando corre el alisio se agradece. O sea que tienes, no sólo paisajísticamente y geográficamente hablando, una variedad tremenda en pocas distancia, sino que además el clima varía mucho y luego la gastronomía que tienen, que me encanta.

Cómo ha cambiando la meteorología. De ser un tema residual en los medios de comunicación y telediarios a tener un protagonismo propio

Bueno, para bien y para mal. España no ha sido un país de meteorología extrema. Habitualmente teníamos nuestras danas en otoño como mucho y ahora cada mes hay algo, que si hola de calor, que si granizada, que si dana en mayo y en septiembre. ¿Qué pasa? La meteorología vende, porque, por desgracia, tiene un impacto importante y visualmente eso atrae. Entonces, en todos los medios, ya sea televisión, ya sea a través de redes sociales, ver un impacto meteorológico vende, sobre todo porque tiene un impacto humano, lógicamente. Hay vidas en peligro, el año pasado, en octubre vimos lo que pasó en Valencia, que fue dramático, y por lo tanto, fíjate si dio cancha, porque aparte hay un tema político de fondo siempre hay que pasa algo hay alguien que culpa la meteorología. Es un tema mediático y los medios lo ponen. Cuando hay una cosa así, los informativos abren con eso. Porque al final es lo que la gente siempre busca ese morbillo de a ver qué ha pasado.