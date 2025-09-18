Cuando una mujer lo pierde todo y aún así vuelve a empezar: la historia detrás del éxito de la empresaria canaria Jennifer Montenegro

Hay vidas que no caben en una etiqueta, ni siquiera en un éxito rotundo. Jennifer Montenegro, fundadora de una reconocida marca de moda en Canarias, sabe lo que es empezar desde cero cuando ya no quedan fuerzas.

Sabe lo que es llorar en soledad, en la habitación de un hospital, con un hijo recién nacido y el hueco helado de una pareja ausente. Lo que es sostener una empresa en plena pandemia mientras todo se desmorona. Y, sobre todo, lo que es reinventarse con los ojos hinchados de tanto resistir.

Su historia, contada sin filtros en el Agostini Podcast, no es solo la de una mujer que “lo logró”, sino la de una mujer que estuvo a punto de no contarlo. Una mujer que volvió a coser su vida a pedazos, entre facturas, pañales, traiciones y titulares que nunca supieron de sus lágrimas.

De vender en la calle al millón y medio de euros

Jennifer comenzó con 19 años vendiendo vestidos comprados en tiendas chinas. “Me costaban 25 euros y los vendía a 39 desde mi casa, con fotos hechas en un espejito”. Sin referentes, sin financiación más allá del apoyo de su madre, fue pionera en el marketing de moda en redes sociales en Canarias.

En solo un año ya era una de las empresarias más reconocidas del sector. Visitaba a concursantes de realities, organizó pop-ups, multiplicó tiendas y facturó más de 1,5 millones de euros. Pero detrás del éxito también había noches sin dormir, campañas enteras que diseñaba llorando y facturas emocionales que no cabían en el Excel.

El silencio que no se ve en Instagram

Durante el podcast, Jennifer desvela que sufrió maltrato psicológico a los 18 años y huyó a Londres para empezar de nuevo. Más tarde, ya embarazada y con su vida aparentemente perfecta, su pareja la abandonó justo tras el parto. “Me ingresaron una semana. Todo el mundo duerme con su pareja. Yo dormía sola”.

A eso se sumó la sospecha de que su hijo podía nacer con el síndrome de DiGeorge. “Me tocó hacerme una amniocentesis sin él”, recuerda. Él no pudo acompañarla porque tenía trabajo. Al final fue con su madre, la misma que había estado siempre.

“Lloré rogando por un resultado negativo”. Cuando por fin llegaron los resultados y supo que todo estaba bien, sintió que no solo había superado una prueba médica, sino una tormenta íntima que le cambió el centro de gravedad.

Maternidad, pandemia y traición

Jennifer dio a luz en enero. En marzo, el mundo cerró por pandemia. Con tiendas paradas, empleados que alimentar y un bebé en brazos, se enfrentó a su mayor reto personal: la soledad emocional. Su madre fue su único sostén. “Él seguía su rutina: trabajo, gimnasio, teléfono. Yo me comía el mundo desde casa, con un niño que lloraba y una empresa en ruinas”.

Pero la herida más profunda vendría después, ya que su mejor amiga, que vivía con ella y trabajaba en su empresa, se fue con su expareja y la denunció. Jennifer perdió el juicio por despido improcedente y ese mismo día, entre lágrimas y ansiedad, intentó huir de la vida. “Me salvó una doctora con la que había quedado para una colaboración. Intuyó lo que estaba pasando, llegó a mi casa y no se fue en todo el día. Ella me salvó”.

Una madre, una tienda, una guerrera

Pese a tocar "fondo muy fondo", Jennifer demostró ser una "guerrera". Aunque, como ella misma reconoce, no lo hizo sola. Su madre, Candy, fue su salvavidas: dejó su trabajo, se mudó con ella durante un mes tras el nacimiento del niño y asumió la administración de la empresa.

Juntas han sacado adelante una marca que, pese al "bache importante con el tema de la pandemia", sigue facturando "bastante" y da sustento tanto a su hijo como a varias mujeres más. "Llegamos a alimentar 18 familias".

Jennifer no solo rehízo su empresa; también su independencia. “No necesito un euro de nadie”, dice. Se enorgullece de “facturar como Jennifer Montenegro” y asegura que nunca quiso vivir del drama. A pesar de que podría haber obtenido una pensión mensual de 3.000 o 4.000 euros por parte de su expareja, renunció a ella.

Optó por una custodia compartida, convencida de que su hijo debía crecer con ambos progenitores. “No quería un duro de él. Solo quiero que se encargue de su hijo”.