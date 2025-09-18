‘Orígenes Gran Canaria Me Gusta’ reúne a estrellas de la gastronomía

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo, Minerva Alonso, presentó ayer la octava edición de ‘Orígenes Gran Canaria Me Gusta’, el encuentro profesional de referencia en el ámbito gastronómico, que tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre en el Centro Ecológico Cultural Los Olivos de Telde, entre las 9:30 y las 17 horas.

El programa reunirá a más de 400 asistentes entre profesionales del sector, ponentes nacionales e internacionales y más de 250 estudiantes de cocina y restauración de once centros de formación de las islas, consolidando a Orígenes como la cita gastronómica más importante del Archipiélago.

Alonso subrayó la importancia de que el encuentro se celebre en un entorno natural y con fuerte participación del alumnado.

El cartel de esta edición estará formado por figuras como Toño Pérez (Restaurante Atrio, Cáceres–3 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol), Diego Guerrero (DSTAgE, Madrid–2 Estrellas Michelin, Estrella Verde y 3 Soles Repsol), Begoña Rodrigo (La Salita, Valencia–1 Estrella Michelin, 3 Soles Repsol y reconocida como Mejor Cocinera de Vegetales del Mundo), acompañada por el gallego Pepe Solla, Pedro Sánchez (Bagá, Jaén–1 Estrella Michelin, 3 Soles Repsol), Samuel Naveira (Mu-Na, Ponferrada–1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol), que mostrará su particular interpretación de la lubina atlántica de Aquanaria, así como Javier Vega y Blanca Martínez (Memoria Gustativa, Valencia) y el costarricense Randy Siles (Autóktono).

La representación local estará encabezada por Germán Ortega (La Aquarela, Mogán – 1 Estrella Michelin y 2 Soles Repsol), Borja Marrero (Muxgo, Las Palmas de Gran Canaria – 1 Estrella, 1 Estrella Verde Michelin y 1 Sol Repsol), Richard Díaz (Sorondongo, LPGC) y el tinerfeño Víctor Suárez (Haydeé – 1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol).

El programa hará también una fuerte apuesta por los profesionales de la sala y la sumillería, con la participación de Cristina Navarro (sumiller de Aponiente, Cádiz – 3 Estrellas y 1 Estrella Verde Michelin, 3 Soles Repsol), Diego Tornel (Bevir by Lopesan, Gran Canaria), Silvia Camarero (Muxgo, LPGC), Nicola Ivicic (La Aquarela), Marcos Trujillo (Bardal, Ronda – 2 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol) y Daniel Giganto (Mu-Na, Ponferrada).

El ámbito vinícola estará representado por el enólogo Raúl Pérez y los expertos José Romero y José María Márquez (Bodega León Domecq, Jerez), mientras que en el terreno de la innovación participarán Eduardo Torres (Molino Roca, Valencia) y los agricultores de Gáldar Cristina Polo y Maxime Pennequin (Coffee Fungi). n