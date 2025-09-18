¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? San Mateo reina entre Sardina Viva, el Rosario y el maridaje de Melenara

Septiembre sigue cargado de fiestas populares y actividades culturales que se reparten por los municipios. Aún es tiempo de tener preparados los trajes de romeros y romeras para continuar disfrutando de este mes.

La Villa Mariana continúa con sus fiestas del Pino. La plaza de la iglesia acoge este viernes, a las 21.00 horas, el concierto ‘Amalgama’, que une a la Banda de Teror y a La Parranda de Teror. La noche continúa con la actuación de los Lola, a las 23.00 horas, en la plaza de Sintes. El sábado, XI Marcha Cicloturista Solidaria El Pino, de 10.00 a 13.00 horas, desde la Catedral de Las Palmas a Teror. También el sábado se celebra la XX Clásica Vehículos Deportivos El Pino, con salida de la plaza, a las 9.45 horas, y llegada Los Granadillos sobre las 15.00 horas. Por la tarde, pasacalles con la Banda Guinigüada, a las 18.00 horas, y posteriormente verbena canaria con Parranda el Mejunje, Pepe Benavente, Furia Joven, Wamampy y Armonía Show.

Las fiestas de El Socorro de Tejeda ofrecen este viernes en la plaza de La Vaguada, a las 20.30 horas, la celebración del 25 aniversario de la parranda El Botellín, con el espectáculo ‘Gracias’. A las 23.00 horas, verbena con Son de la Isla. El sábado, desde las 17.30 horas, romería-ofrenda del Socorro, y a partir de las 23.00 horas, baile de taifas con las parrandas Los Boinas y Los Polvajera. El grupo Arena pone el broche a la noche con la verbena. El domingo, en la plaza de La Vaguada, a las 20.30 horas, mariachi fin de fiestas con ‘La noche mexicana en Tejeda’.

Las fiestas de San Miguel y El Perro Maldito celebran este viernes en la plaza de San Miguel el popular Pub Miguelón, a las 22.00 horas. Suelen participar mayores de 30 años y el aforo es limitado. El sábado se celebra la romería, a partir de las 18.00 horas, desde el campo de fútbol. Por la noche, en la plaza Tifaritti, a las 22.30 horas, Noche Canaria, a cargo de la parranda El Mejunje. La noche continúa con la verbena, a las 24.00 horas, a cargo de Yoni & Aya y Furia Joven. El domingo, a las 12.30 horas, el teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel acoge la obra de teatro infantil ‘Piratas ilustrados’. Por la tarde, Noche de Ronda en la plaza Tifartitti, a las 19.30 horas, con la participación artística de los vecinos y vecinas del pueblo.

El proyecto Saborea Telde presenta el sábado la Noche de Maridaje, en la playa de Melenara. La jornada comienza a las 19.00 horas en la avenida con un pasacalle anunciador con batucada. Posteriormente da comienzo, a las 20.30 en la playa, un paseo luminoso de elementos marinos con música ambiental. Desde las 20.00 horas, el nuevo parque de Melenara acoge la feria gastronómica de tapas y vinos con productos kilómetro cero de Telde. La velada será amenizada con la actuación de un violinista y un saxofonista, desde las 22.30 horas. La Noche de Maridaje se alargará hasta la medianoche.

También en el municipio, el ciclo Súbete a la Ola de la Vida, ofrece el sábado en la plaza de Casas Nuevas, desde las 11.00 y hasta las 13.00 horas, talleres familiares y a las 12.00 horas, un espectáculo infantil. Además de eso, la plaza de San Juan acoge el sábado, desde las 20.15 horas, el Festival Internacional de Folclore Salitre del Faycán, que este año cuenta con la participación de grupos de Venezuela, Chile y España. Por otro lado, en el teatro Juan Ramón Jiménez actúa el sábado, a las 21.00 horas, Aduen Amaya, que presenta en su primer concierto en solitario ‘Soy de ti’. Las entradas tienen un precio de 15 euros. El mismo escenario acoge el domingo, a las 18.00 horas, el espectáculo infantil ‘Duendes, el misterio de los sueños perdidos’. Las entradas cuestan 8 euros. También en la playa de La Restinga, se celebra el sábado una limpieza del litoral con voluntariado, de 10.00 a 12.00 horas, con motivo del Día Mundial de la Limpieza.

La avenida Antonio Rosas de Sardina celebra estos días la Vará del Pescao y el Festival Sardina Viva. La programación arranca el sábado, a las 12.00 horas con La Vará del Pescao y un pasacalles protagonizado por la Banda Archipiélago, que dará paso a una jornada musical con artistas y grupos en directo. Desde las 13.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de las sesiones de dj Yeray, así como de las actuaciones de Cuenta Atrás, Cielo Zurith, Etcétera y Rosario 8, hasta las 23.30 horas. El domingo estará dedicado a las familias y al público infantil, con una oferta de ocio acuático que incluye castillos hinchables, talleres y una animada Fiesta de la Espuma desde las 12.00 hasta las 18.00 horas. La música seguirá siendo protagonista con nuevas actuaciones de dj Yeray, y los conciertos de Kimera, Paula Ojeda y Son del Caney durante la tarde.

La villa se prepara para sus fiestas del Rosario, que dan comienzo este viernes con una noche temática de boleros y rancheras en la Plaza del Rosario, a las 20.30 horas, organizada por la parranda Susa Suárez. El sábado, este mismo escenario acogerá la tradicional Subida del Millo, desde las 17.30 horas. La cita, que cumple ya veinte ediciones, reunirá a vecinos y visitantes en torno a juegos tradicionales, asadero de piñas y degustación de cochino negro de Agüimes. Se invita a participar con vestimenta tradicional.

El pueblo de Temisas, en el mismo municipio, celebra sus fiestas de San Miguel. Este viernes está previsto a las 21.00 horas, el pregón, a cargo de Sergio Cubas Méndez. Posteriormente degustación de productos locales y noche de parranda con La Polvajera y El Viejo Cafetín. El sábado, desde las 19.30 horas, la romería, desde Tarilla a Temisas, con las agrupaciones Achimencey y El Oronado. A las 23.00 horas, verbena con Paco Guedes y la Orquesta Archipiélago, en el parque Los Olivos. El domingo, a las 12.00, fiesta de la espuma y a las 18.00 horas, fiesta infantil en la cancha deportiva.

Arucas celebra desde este viernes y hasta el domingo la 5ª edición del festival Cervezas del Mundo. La jornada del viernes empieza desde las 17.00 horas con una cata comentada de cervezas artesanales, en la Oficina de Turismo, y sigue con el concierto de El último que Cierre, la actuación de Manel Fuentes con su espectáculo teatral ‘¿Por qué le llaman The Boss?’, en el Nuevo Teatro Viejo; y el cantautor Kilian Viera frente al Parque Chino. El sábado, a las 12.00, cata comentada, actuación del humorista Saul Romero, a las 13.30 horas, acústico del cantautor Carmelo, a las 15.30 horas, y conciertos de Bad Bone Strompers, Lovesick y Cremita de Coco. El domingo, Tardeo, desde las 16.00 horas, con el grupo Son Aldea y posteriormente actuación de La Buena Vibra.

En el municipio también se celebra el ciclo Arucas y el Mar. Este viernes, el Centro de la Cultura acoge, a las 17.30 horas, un taller infantil de cuento y arte, y también la inauguración de la exposición fotográfica ‘Nudibronquios de Canarias, los grandes desconocidos’, de Sheila Santiago, a las 19.00 horas.

Las fiestas patronales ofrecen este viernes, a las 19.00 horas, una obra de teatro costumbrista por el casco antiguo y a las 22.00 horas, concierto de Tony Tun Tun. La romería se celebra el sábado. Desde las 17.00 horas, desfilan hacia la iglesia los bailadores herreños. A las 21.00 horas, en la plaza de La Solidaridad, verbena hasta las 4.00 de la mañana con Orquesta Archipiélago, Star Music y Mekánika by Tamarindos. El domingo, día principal, desde las 7.30 horas, feria de ganado y a las 11.45, subida de los bailadores herreños hacia la iglesia. La jornada continúa con la misa, el desfile de ganado, verbena con Armonía Show y dj Pronova, y el concierto tributo a Selena.

Pozo Izquierdo celebra este fin de semana la fiesta de la ‘Arrancadilla’. Este viernes, a las 22.00 horas, noche parrandera en El Barranquillo. El sábado, desde las 16.30 horas, fiesta de la espuma y posteriormente chocolatada, actuaciones de Gauchito, PutogordoMC, MJ Santana, Charlie + El Canelo y Ascanio y dj Promaster. El domingo, fiesta del agua, con pasacalles de recogida de baldes, a las 12.30 horas, inicio de la fiesta, a las 14.00 horas, con dj Yeray Peñate y Evo López, y a las 17.00 horas, desfile de gorros en el escenario.

En el mismo municipio, el teatro Víctor Jara, acoge el sábado, dentro del ciclo Reíslas, la actuación de Hovik Keuchkerfan, con su espectáculo ‘El Grito’, a las 20.30 horas, y el domingo ‘Corta el cable rojo’, a las 19.00 horas.

El barrio de El Santísimo vive sus fiestas de los Dolores. La celebración comienza este viernes con una verbena popular desde las 21.00 y hasta la 01.00 horas, en la que actuarán el Grupo Jaleo y Paco Guedes. El sábado, desde las 11.30 horas habrá hinchables y talleres de globoflexia. A las 13.00 horas, la música tomará protagonismo con la verbena del solajero, con Línea Latina, seguida del reparto de paella a precio solidario. La tarde continúa entre las 17.00 y las 20.00 horas con la actuación de la Parranda Pa’Ingenio. Como cierre del día, a las 20.00 horas, sorteo y entrega de premios. El domingo, a las 17.00 horas, misa de Los Dolores, con ofrendas. A continuación, a las 17.45 horas, tendrá lugar la procesión por las calles del barrio acompañada por la música de la Banda Guiniaguada.