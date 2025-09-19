Aenaga reconoce las buenas prácticas de cinco empresas

La Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga (Aenaga) entregó ayer cinco certificados de reconocimiento a compañías del área empresarial que han destacado por sus buenas prácticas en materia de responsabilidad social corporativa. Con esta iniciativa, Aenaga busca visibilizar el compromiso empresarial con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo económico y social del entorno, informó ayer el gabinete de comunicación municipal del Ayuntamiento de Agüimes.

Las empresas distinguidas en esta edición han sido Armarios Garoé, Lacvatur Canarias – Lavandería Romeral, Bimbo Donuts Canarias, Orthidal y Emicela. Estas compañías han sido seleccionadas por un jurado técnico tras la evaluación de candidaturas en función de criterios como su impacto social, ambiental y económico, así como su apuesta por la innovación o el potencial para que sus prácticas puedan ser adaptadas por otras organizaciones.

Con la entrega de estos certificados, Aenaga pretende promocionar una cultura empresarial responsable en la Zona Industrial de Arinaga, consolidándola como un referente en buenas prácticas y sostenibilidad en Canarias.

Durante el acto, celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüimes con la presencia del alcalde, Óscar Hernández, y el presidente de Aenaga, Cornelio Suárez, se puso en valor la aportación de estas compañías tanto al bienestar de sus trabajadores como a la comunidad local. También se destacaron los esfuerzos realizados en eficiencia energética, economía circular, inclusión laboral y colaboración con entidades sociales.

El reconocimiento, una iniciativa que parte de la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, subraya así la importancia de compartir modelos empresariales que puedan servir de ejemplo para otras organizaciones de la zona.

Los responsables de Aenaga resaltaron la alta participación, que en esta ocasión contó con candidaturas de más de una decena de empresas. Todas ellas demostraron avances significativos en la integración de la sostenibilidad en su gestión empresarial, reflejando un compromiso creciente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, según la información oficial.