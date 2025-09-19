El calor se agudiza y deja máximas de 41 grados en las costas del sur de Gran Canaria

Las temperaturas han continuado su ascenso este viernes en el Archipiélago con máximas superiores a los 40 grados en el litoral del sur de Gran Canaria, las más altas de toda España, aunque se espera que los 41,0 grados centígrados registrados a las 14.30 horas en El Matorral sea el pico del último episodio de calor de este verano y que los termómetros empiecen a bajar a partir de este fin de semana, coincidiendo con la entrada oficial del otoño el próximo lunes 22 de septiembre.

Las zonas costeras de San Bartolomé de Tirajana han acaparado las temperaturas más elevadas del día, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pues la segunda más alta se registró en su estación del Centro de Iniciativas Turísticas de Maspalomas, en Playa del Inglés. Los termómetros de las playas del sur de Gran Canaria fueron profusamente fotografiados por los turistas al marcar más de esos 40 grados.

El fuerte calor afectó a todo el Archipiélago, salvo a las zonas de cumbre, donde las temperaturas fueron más moderadas. Así, en 63 de las 75 estaciones de la Aemet en Canarias se superaron los 30 grados y en una treintena de ellas se sobrepasaron los 35 grados. También hubo bochorno durante la madrugada, con mínimas por encima de los 25 grados en muchos puntos de las islas.

En Lanzarote, Fuerteventura y la mitad sur de Gran Canaria estuvo activado el aviso naranja (riesgo importante) de la Aemet por esas altas temperaturas, desde las 11.00 hasta las 20.00 horas, y en el resto del Archipiélago el de nivel amarillo (riesgo) por calor y polvo en suspensión, que limitó la visibilidad a unos 3.000 metros y aumentó la sensación de bochorno en las zonas costeras y de medianías.

Para este sábado se mantienen los avisos amarillos por altas temperaturas y calima en todos los territorios, pero se retiran en la jornada del domingo ante la previsión de que bajen los termómetros de forma significativa, sin descartar posibles tormentas y lluvias débiles y dispersas en las islas montañosas.

Alertas

Por tanto, siguen declaradas las alertas del Servicio Canario de Salud en prevención de golpes de calor o problemas respiratorios. También siguen vigentes las alertas de los cabildos de Gran Canaria y de las cuatro islas occidentales por riesgo de incendios forestales, con las correspondientes prohibiciones de actividades en el campo.

La predicción de la Aemet para este sábado es de intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales en la provincia occidental durante la madrugada. La calima irá remitiendo al final del día en las islas orientales y las temperaturas experimentarán en general un ligero descenso, más acusado el de las máximas en las tres islas de la provincia de Las Palmas oriental.

No obstante, se volverán a alcanzar los 34 grados en amplias zonas del Archipiélago, especialmente en zonas bajas. El viento será moderado de componente norte ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, amainando en las islas más occidentales a partir del mediodía.