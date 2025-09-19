La huelga indefinida del transporte interurbano en Gran Canaria continúa con paros parciales y podría endurecerse si no hay respuesta institucional

La huelga indefinida del transporte interurbano por carretera en la provincia de Las Palmas continúa este viernes con nuevos paros parciales que siguen afectando de manera significativa a los desplazamientos entre municipios.

La protesta, convocada por los trabajadores del sector, no tiene fecha de finalización y podría endurecerse en los próximos días si no se producen avances en las negociaciones.

Durante esta jornada, los paros se mantienen en dos franjas horarias: de 06:00 a 10:00 horas por la mañana y de 17:00 a 21:00 horas por la tarde. Aunque se ha registrado una leve mejoría en la movilidad —con casi 500 trayectos más que en los días anteriores—, se calcula que alrededor de 330 trayectos siguen sin prestarse debido al cumplimiento de los servicios mínimos fijados en un 75%.

Universitarios y trabajadores, principales afectados

Los estudiantes universitarios y los trabajadores que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios vuelven a ser los principales afectados por los paros. En las estaciones de guaguas, los andenes han permanecido prácticamente desiertos durante las horas de interrupción del servicio.

Desde los comités de huelga se ha advertido que, si el Cabildo de Lanzarote y el de Fuerteventura no adoptan medidas concretas para atender las demandas del sector, las movilizaciones se intensificarán. En ese sentido, los trabajadores no descartan retomar los paros totales, lo que supondría una paralización completa del servicio de transporte interurbano en las islas.

Habrá ampliación